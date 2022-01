Un développeur expose une autre application frauduleuse de plusieurs millions de dollars sur l’App Store

Au cours de la dernière année, le développeur Kosta Elftheriou a exposé plusieurs applications sur l’App Store qui n’existent que pour les utilisateurs frauduleux. Alors qu’Apple prétend que l’App Store a « les applications que vous aimez » dans un endroit « auquel vous pouvez faire confiance », le développeur a montré à maintes reprises que ce n’était pas vrai.

Pas plus tard qu’hier, Apple a publié un rapport notant que les développeurs ont vendu plus de 260 milliards de dollars de biens et services numériques depuis 2008, dont plus de 60 milliards de dollars l’année dernière. Même si l’App Store est, en fait, le meilleur et le seul endroit pour trouver l’application dont vous avez besoin, il n’est pas à l’épreuve des arnaques, peu importe ce que l’entreprise veut vous faire croire.

Dans un fil Twitter, Kosta, une fois de plus, montre comment Apple est facilement dupé par des développeurs peu précis. Il commence: « Comment gagner 13 000 000 $ sur l’App Store. »

Kosta met en avant une application appelée « AmpME – Speaker & Music Sync ». L’application promet d’amplifier le son de votre musique en la « synchronisant GRATUITEMENT avec tous les téléphones, haut-parleurs Bluetooth, ordinateurs de bureau et ordinateurs portables de vos amis ». Il compte plus de 54 000 avis, avec une note de 4,3 étoiles qui rendrait jalouse toute application Apple stock tout en se classant 18 dans la section Musique.

Le problème commence par le fait que cette application facture 10 $/semaine dans un abonnement à renouvellement automatique qui, selon Kosta, est « facile à souscrire, mais beaucoup plus difficile à annuler ». Non seulement cela, mais l’application achète beaucoup de fausses critiques, car un utilisateur a noté qu’il y avait des pics élevés de critiques extrêmement positives avec de longues périodes avec à peine aucun retour ou juste des commentaires négatifs.

Selon le développeur, cette application est disponible sur l’App Store depuis 2018. Après tout ce temps à acheter de fausses critiques, il est tout à fait naturel que l’application finisse par noyer les vraies, la plupart d’entre elles se plaignant de l’application. .

Dans le fil Twitter, Kosta met en évidence de nombreux utilisateurs affirmant que l’application est frauduleuse :

« subvertit l’objectif des avis », « devrait être supprimé de l’App Store » « tricher l’AppStore et créer de fausses critiques 5 étoiles » « 90 pour cent des critiques 5 étoiles sont fausses »

Si la disponibilité de l’application n’était pas mauvaise pour elle-même et pour l’App Store, le développeur montre que l’entreprise a activement présenté l’application à travers le monde, comme vous pouvez le voir sur cette capture d’écran.

« Si vous craignez qu’Apple n’agisse, ne vous inquiétez pas – ils gagnent également des millions sur votre application, et ils sont heureux de continuer à la présenter sur l’App Store, encore et encore », a noté le développeur.

Le point de vue de .

L’App Store n’est en aucun cas parfait, même si nous pensons toujours que c’est le meilleur endroit pour que les utilisateurs trouvent les applications dont ils ont besoin. Mais, plus important encore, si Apple veut s’assurer qu’il n’aura pas à laisser des magasins d’applications tiers dans son écosystème, il vaut mieux commencer à agir maintenant.

Nous avons déjà signalé que la société avait mis en évidence des applications frauduleuses sur son magasin ; bien qu’Apple dirait que « beaucoup plus d’applications frauduleuses seraient intégrées à l’App Store sans le processus d’examen », il reste encore beaucoup à faire pour améliorer ce processus, car ce n’est pas beau quand une application comme celle-ci peut passer l’article.

Vous pouvez trouver ci-dessous le fil de discussion de Kosta sur AmpME, ainsi que d’autres articles sur les applications frauduleuses sur l’App Store.

10 janvier 2022

