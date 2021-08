Un développeur indépendant refuse un contrat d’édition de 500 000 $ et met en lumière les pratiques contractuelles abusives

Développeur indépendant solo Jakefriend, la force créatrice derrière le jeu d’aventure de sorcier Scrabdackle, a tweeté un fil conducteur sur la nature « exploitante » des contrats d’éditeurs destinés aux développeurs indépendants, et a noté comment certaines clauses contiennent des pénalités de rupture de contrat pratiquement « insensées ».

Jakefriend a noté qu’on leur avait offert la somme ridicule – et cela aurait pu aider à sortir le jeu en plusieurs langues, avec des tests d’assurance qualité complets, à la fois sur PC et sur Nintendo Switch en même temps.

Mais, après avoir levé 44 552 $ CA grâce au financement participatif, le développeur a refusé l’accord. Dans un long fil Twitter, le développeur indépendant a expliqué son raisonnement derrière le refus de l’investissement massif.

“J’ai refusé aujourd’hui un assez gros contrat d’édition pour un investissement total d’environ un demi-million”, a commencé Jake. «Ils voulaient vraiment travailler avec moi, mais ne pouvaient pas voir ce qui était de l’exploitation dans les termes. Je ne suis pas sous NDA, tu veux en parler ? »

Les 23 tweets suivants racontent une histoire intéressante que vous n’entendez pas souvent, grâce aux accords de non-divulgation et aux embargos imposés sur ce type d’accords. Le plus intéressant des octets d’informations inclus dans ce fil révèle que le contrat permettait à l’éditeur de conserver les droits sur l’IP du jeu si une rupture de contrat était découverte.

Heureusement pour l’éditeur, la description de ce qui constitue une rupture de contrat semblait assez ambiguë. Jakefriend n’a jamais nommé l’éditeur en question.

S’il s’avérait que Jakefriend violait le contrat, l’éditeur anonyme se verrait également accorder tous les droits de vendre le jeu, ce qui entraînerait la perte de Jakefriend pour sa part des redevances. Étant donné que même les goûts d’Outriders ne récupèrent pas encore de redevances, c’est un gros problème pour un jeu qui s’attend à une longue traîne en ce qui concerne les ventes.

“Donc, me voici, un développeur solo de 30 ans, confronté à une conséquence où si mon jeu m’est retiré, je suis aussi *endetté*”, a poursuivi Jakefriend. “La dette serait comprise entre 1/4 et 1/2 million de dollars, et sans possibilité de revenus supplémentaires. Il est probable que tous les fonds que j’ai déjà reçus seraient dépensés pour le coût de la vie, et je… ne le fais pas. *avoir* de l’argent comme ça, tu sais ? Donc si ça arrive, je suis endetté, *pour toujours*.”

Alors, est-ce aussi mauvais que Jakefriend le prétend ? Eh bien, d’autres noms de l’industrie ont pesé là-dessus. Selon l’avocat et commentateur juridique Richard Hoeg, tout cela semble être une pratique courante… bien qu’il y ait un peu d’hyperbole là-dedans. « J’ai tendance à convenir que le remboursement et la perte de droits vont trop loin. Souvent, s’il y a une résiliation, je recherche un remboursement ou une perte de droits. Ils récupèrent leur argent sur votre violation, mais s’ils prennent votre jeu à la place, cette « dette “est payé uniquement sur les revenus”, a expliqué Hoeg, ajoutant que le contrat est “agressif” mais “probablement pas aussi mauvais que décrit”.

Chez Kotaku, l’éditeur indépendant Devolver Digital a pesé sur la situation dans un communiqué.

“Les contrats de publication impliquent des dizaines de variables et un développeur devrait à juste titre refuser les points et les clauses qui le mettent mal à l’aise ou dont il profite dans ce qui devrait être une relation équitable avec son partenaire – éditeur, investisseur ou autre”, a déclaré un porte-parole.

“La part de rev et la récupération en particulier devraient être pesées sur des facteurs tels que l’investissement, le risque et l’opportunité pour les deux parties et finalement atterrir sur quelque chose où tout le monde a l’impression de recevoir un juste coup sur ce qui a été mis en avant dans le projet. Bien que je n’aie pas vu le contrat complet et le contexte, la plupart des points que vous avez placés ici ne sont pas une pratique standard pour notre équipe.

Même la superstar indépendante Jonathon Blow avait quelque chose à dire. “La raison pour laquelle ces contrats existent est que tant d’indépendants sont mauvais en affaires et les signent”, a expliqué Blow. “Cela dit, le” nous sommes choqués que vous ne signiez pas ces conditions “est un mensonge. Ils savent à quel point les conditions sont mauvaises, ils jouent juste à l’idiot parce que la plupart des indépendants, qui ont reçu cette réponse, signent.”

La leçon ici ? Avocat si vous cherchez à vendre votre jeu indépendant. Toujours.