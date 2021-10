Un Dika Mem d’une autre galaxie bat Pasqui à son retour

14/10/2021 à 22:20 CEST

Le FC Barcelone a offert des sensations remarquables pour s’imposer 36-32 au Dinamo Bucuresti dans un duel émotionnel pour le présence sur le banc des visiteurs du légendaire ancien entraîneur bleu-gris Xavi Pascual et dans lequel il a fini par jeter une partie du travail dans un gris final après une démonstration brutale de Dika Mem avec 12 buts en 13 tirs.

FCB

VACARME

FC BARCELONE, 36

(19 + 17) : Pérez de Vargas (p.), Domen Makuc (6), Ludovic Fàbregas (2), Dika Mem (12), Haniel Langaro (2), Aleix Gómez (7, 3p.), Aitor Ariño ( 2) -à partir de sept-, Thiagus Petrus, Ali Zein (1), Luís Frade (2), Ángel Fernández (1), Melvyn Richardson et Timothey N’Guessan (1).

DINAMO BUCURESTI, 32

(14 + 18) : Khalifa Ghedbane (p.), Robert Mihai Militaru, Cédric Sorhaindo (3), Edu Gurbindo (3), Christian Dissinger (2), Valentin Marian Ghionea (7, 3p.), Àlex Pascual (4, 1p.) -Sept de départ-, Catalin Octavian Bizau (2), Mohamed Mamdouh (4), Raul Nantes (4), Kamel Alouini (2), Amine Bannour, Javier Humet (1) et Dan Emil Racotea.

ARBITRES

Charlotte Bonaventura et Julie Bonaventura (France). Ils ont exclu deux minutes aux locaux Luís Frade (40:27) et Melvyn Richardson (54:31); et les visiteurs Robert Mihai Militaru (16h54 et 58h00), Javier Humet (23h46) et Dan Emil Racotea (33h50).

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

4-1, 6-3, 10-6, 14-9, 19-14 (repos), 22-17, 27-18, 29-22, 32-25, 34-28 et 36-32 (finale).

INCIDENTS

Match correspondant à la quatrième journée de la Ligue des champions de handball masculin disputé devant 1 018 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

L’entraîneur, arrivé accompagné des anciens barcelonais Edu Gurbindo, Cédric Sorhaindo et de son fils Àlex, était ravi d’être accueilli par les Palaos avec un tonnerre d’applaudissements de près de deux minutes au cours desquelles ils ont également scandé son nom.

Les fans savent reconnaître le énorme travail que Pasqui a fait et un David Barrufet qui n’a pas été renouvelé et la meilleure preuve en est la démonstration d’affection qu’il a offerte. Bien sûr, après la reconnaissance, il était temps d’encourager l’équipe et c’est ce qu’il a obtenu. Immense Palaos!

Xavi Pascual s’est enthousiasmé au Palau

| VALEBTI ENRICHIR

De sortie, L’équipe roumaine a accepté le duel aller-retour proposé par le Barça le plus rapide de « l’ère Ortega », avec un Dika Mem extraordinaire qui s’est reposé après avoir marqué sept buts sans échec, dont certains tout simplement spectaculaires.

Avec la décharge de dernière minute de Blaz Janc due à un processus fiévreux, Le deuxième but d’Aleix Gómez a placé les locaux avec un net avantage en passant par 9 ‘(6-2)Même si les tableaux étaient assez égaux avec l’émergence de Raul Nantes et plusieurs arrêts du côté visiteur d’un Khalifa Ghedbane qui sonnait pour le Barça l’été dernier.

Dika Mem était encore décousu et ainsi l’avantage maximum de la première mi-temps a été atteint (14-8 à 19 ‘), à quel point Xavi Pascual a modifié sa défense et a fait 5-1, ce qui a créé pas mal de problèmes dans l’attaque du Barça.

Avec ces locaux, le Dinamo frôle les quatre buts (17-13). Et il a pu resserrer davantage le jeu lors d’un lancement d’Àlex Pascual que Gonzalo a sorti magistralement. ET entre Dika Mem (7/7) et Aleix Gómez (5/7) a laissé le score à 19-14 à la fin de la première partie.

Après un début assez égal pour l’acte deux, Dika Mem est allé à 11 buts sans faute pour étendre encore l’avantage à domicile (27-18 à 40′) contre un Dinamo Bucuresti dans lequel a brillé un Cédric Sorhaindo qui le fera jusqu’au jour de sa retraite.

Le Barça a dû s’user à fond en défense

| VALENTÍ ENRICHIR

Le fait est que le Barça a commencé à lâcher un peu en défense et l’actuel champion de Roumanie en a profité pour effectuer un travail de « fourmi » pour se rapprocher de seulement quatre buts. à la 55e minute après trois penaltys d’affilée transformés par le vétéran Ghionea (34-30).

La deuxième exclusion du très coriace Militari, le quatrième but d’un Makuc qui ne cesse de progresser dans le dernier quart du match et le douzième de Dika Mem avec un seul échec ont résolu la tentative de rébellion de Pasqui et de son équipe, bien que ces dernières minutes discrètes ils ont soustrait l’éclat de la victoire (36-32). Avec ce qu’il a, l’ancien entraîneur de Barcelone ne peut pas faire grand chose d’autre.