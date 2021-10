Toto Wolff admet que Mercedes rencontre des « mal de tête » sur la meilleure façon d’utiliser son approvisionnement en moteurs cette année.

Avec seulement trois groupes motopropulseurs autorisés à être utilisés par chaque pilote sans encourir de pénalité, une saison de 22 courses crée d’énormes demandes.

Plusieurs pilotes ont déjà dû passer au moteur n°4. Trois d’entre eux – Max Verstappen, Charles Leclerc et Nicholas Latifi – ont fait exactement cela lors de la 15e manche de la campagne, le Grand Prix de Russie.

C’est également là que Valtteri Bottas de Mercedes a pris son cinquième moteur, au milieu des spéculations qui avaient été faites pour essayer de ralentir la progression de Verstappen dans le peloton depuis le fond de la grille.

Cependant, il a été signalé qu’il y avait eu quelques problèmes avec le quatrième groupe motopropulseur de Bottas qui n’avait été installé que lors de la course précédente en Italie.

De telles questions aggravent la difficulté de l’énigme pour Mercedes, qui doit également effectuer un exercice d’équilibre avec le parc de moteurs de Lewis Hamilton.

On craint qu’à l’instar de son rival au titre Verstappen, le Britannique ait besoin d’un quatrième moteur avant la fin de l’année et doive donc commencer une course depuis le fond de la grille.

Hamilton a déclaré au cours du week-end du Grand Prix de Russie : « J’ai perdu un moteur, Valtteri en a eu plusieurs, donc en ce moment j’essaie de traiter mes moteurs, ceux que nous installons, avec un soin absolu lorsque je conduis, dans en termes de quantité de gaz, à quel point je fais tourner les choses, je fais tourner les noix, j’essaie vraiment de minimiser les tours que je fais.

Wolff a également parlé de la corde raide sur laquelle Mercedes marche afin de ne pas donner un gros avantage à Red Bull et Verstappen dans le championnat, tout en essayant également de s’assurer qu’ils évitent les problèmes de fiabilité du moteur en 2022.

“Pour le moment, nous devons être en mesure de résoudre tous les problèmes que nous avons trouvés sur le moteur non seulement pour cette année mais aussi pour l’année prochaine”, a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes, cité par l’édition italienne de Motorsport.com.

«Nous sommes à un stade où nous réfléchissons à la manière de poursuivre la saison en termes de groupe motopropulseur.

« Nous voulons comprendre comment obtenir plus de performances du moteur et cela nous a donné des maux de tête. Mais pour le moment, il faut penser course par course. Il faut toujours trouver le bon équilibre entre performance et fiabilité.

“De toute évidence, risquer une retraite ne serait absolument pas bon pour le championnat et ni nous ni nos rivaux ne pouvons nous permettre de gagner zéro point en un week-end.”

