Un dilemme obscurcit les vues de Man Utd sur l’offre de 10 millions de livres sterling de Jesse Lingard

Jesse Lingard est à nouveau au centre d’une lutte acharnée sur le marché des transferts, tandis que Chelsea fait face à une nouvelle concurrence pour un objectif prioritaire en janvier – le tout selon Paper Talk de mardi.

MAN UTD SERA FORCÉ À UNE DÉCISION DUR DE JESSE LINGARD

West Ham lancera une nouvelle tentative pour signer Jesse Lingard de Man Utd, qui envisage d’encaisser pendant la fenêtre de transfert de janvier.

C’est selon le Daily Express, bien que le Daily Mirror ait mis en doute l’acceptation par Man Utd du transfert.

Lingard a fait forte impression lors d’un prêt avec West Ham il y a un an. Il a terminé la saison dernière avec neuf buts en 16 matches avec eux.

Cependant, West Ham n’a pas pu le signer de manière permanente au cours de l’été. Et Lingard n’a pas pu faire grande impression à Manchester.

Avec six mois restants sur son contrat, ce mois-ci offre à Man Utd sa dernière chance de tirer profit de Lingard. Qui plus est, on croit le joueur de 29 ans veut partir soit maintenant, soit en été.

L’Express affirme que West Ham prépare une offre que Man Utd pourrait accepter, de l’ordre de 10 millions de livres sterling. En outre, ils travaillent pour tenter de ramener Lingard dans la capitale.

Pendant ce temps, le Mirror écrit que West Ham devrait être ses principaux prétendants, devant Newcastle, qui a également manifesté son intérêt.

Cependant, ils ajoutent que Man Utd pourrait être réticent à laisser Lingard retourner au stade de Londres. C’est parce qu’ils se disputent des objectifs similaires pour le reste de la saison.

West Ham compte actuellement trois points d’avance sur les Red Devils, qui ont pourtant un match en moins. Tous deux visent à terminer dans les quatre premiers.

Par conséquent, Man Utd ne voudrait pas renforcer une équipe actuellement en compétition à un niveau similaire. Par conséquent, ils pourraient être plus disposés à inviter Newcastle dans la course Lingard.

L’Express ajoute également Barcelone et l’AC Milan en lice pour la signature de Lingard. Il pourrait signer un accord de pré-contrat avec l’un ou l’autre maintenant. Mais West Ham espère lui rappeler à quel point il a apprécié son précédent sort avec eux.

CHELSA CONTINUE DIGNE TRANSFERT CHASE

Chelsea est sur le point d’intensifier sa poursuite de l’arrière gauche instable d’Everton, Lucas Digne. (Le soleil)

Digne figure également sur la liste restreinte de janvier de West Ham, tout comme le défenseur de Bournemouth Lloyd Kelly. Les accords pour Gabriel Barbosa et Adama Traoré ont cependant été exclus. (Courrier quotidien)

Newcastle s’est renseigné sur l’attaquant du Zenit Saint-Pétersbourg Sardar Azmoun. (Courrier quotidien)

Liverpool a repéré le milieu de terrain de l’Olympiacos Aguibou Camara, tout comme l’AC Milan. (Calciomercato)

Barcelone montre un intérêt pour le rebelle sous contrat de Chelsea Andreas Christensen. (Courrier quotidien)

Romelu Lukaku s’est entretenu avec Thomas Tuchel et Marina Granovskaia et espère donc reprendre l’entraînement à Chelsea cette semaine. (Le télégraphe du jour)

Arsenal est conscient qu’ils pourraient ne pas obtenir un bon prix pour Pierre-Emerick Aubameyang et que ses salaires élevés pourraient ruiner leurs espoirs de le décharger après l’avoir vanté en Europe. (Courrier quotidien)

RAID DES RANGERS DE NEWCASTLE PONDER

L’attaquant des Rangers Alfredo Morelos est devenu une cible pour Newcastle en janvier. (CBS Sports)

Lille a rejeté une offre de Newcastle pour le défenseur central de l’AC Milan Sven Botman. (Le soleil)

Aaron Ramsey négocie sa sortie de la Juventus avant un éventuel transfert à Newcastle ou à Everton. (Étoile du jour)

Raheem Sterling est prêt à baisser son salaire pour quitter Manchester City pour Barcelone. (El Nacional)

Marseille est intéressé par la signature de Sead Kolasinac d’Arsenal après avoir également pris Matteo Guendouzi et William Saliba. (Courrier quotidien)

Newcastle se rapproche de la signature de Kieran Trippier de l’Atletico Madrid pour 25 millions de livres sterling. (Express quotidien)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Barcelone doit décharger Philippe Coutinho avant de pouvoir achever la signature d’Alvaro Morata de la Juventus. (Le soleil)

Watford signera le défenseur central Samir du club frère de l’Udinese. (Courrier quotidien)

Arsenal enverra le défenseur Harry Clarke à Hibernian après l’avoir rappelé d’un prêt avec le comté de Ross. (Le soleil)

Christian Eriksen est surveillé par certaines équipes de Premier League puisqu’il visera à reprendre l’entraînement en groupe d’ici la fin janvier. (Courrier quotidien)

Luis Suarez pourrait quitter l’Atletico Madrid à la fin de la saison pour rejoindre l’Inter Miami de David Beckham. (Daily Mirror)

Nottingham Forest semble susceptible de remporter la course pour le défenseur de Bournemouth Steve Cook, également recherché par QPR. (Courrier quotidien)

Nathan Patterson doit subir un examen médical avant son transfert de 16 millions de livres sterling des Rangers à Everton. (Initié du football)

Les Rangers visent à recruter le milieu de terrain de New York James Sands. (Courrier quotidien)