Un dîner fait maison a aidé Uli Hoeness à convaincre Franck Ribéry de rester au Bayern Munich en 2010

En 2010, Franck Ribéry était sur le point de quitter le Bayern Munich pour le Real Madrid, car ses agents l’avaient presque vendu aux géants de la Liga à l’époque. Il a failli partir un peu moins de trois ans après avoir signé avec l’Olympique de Marseille, mais ce sont des discussions avec Uli Hoeness qui l’ont finalement conduit à décider de renouveler son contrat avec le Bayern et de rester à Munich.

En plus du Real Madrid, Ribéry était également courtisé par la Juventus, l’Inter Milan, l’AC Milan, le Chelsea FC, le FC Barcelona et même Manchester United. Le Bayern a signé le renouvellement de son contrat quelques jours seulement après avoir perdu la finale de la Ligue des champions 2010 contre l’Inter.

Dans une récente interview de Deutsche Presse-Agentur où Hoeness donnait son avis sur le nouveau ministre de la Santé du SPD, Karl Lauterbach, il a également rappelé la période où Ribéry était très proche de rejoindre Madrid. D’après ce qui a été rapporté dans la presse, il semblait que le déménagement était presque terminé, mais Hoeness a déclaré que lui et sa femme avaient décidé d’inviter Ribery et sa femme à dîner, pour lequel la femme de Hoeness avait préparé un plat halal. L’épouse de Ribéry, Wahiba, est une musulmane française d’origine algérienne, une culture dans laquelle les plats halal sont monnaie courante dans la cuisine.

« Quand l’histoire avec Franck Ribéry au FC Bayern a semblé se terminer en 2010 parce que ses agents l’avaient plus ou moins vendu au Real Madrid, nous l’avons invité avec sa femme Wahiba à dîner avec nous. Susi a cuisiné du halal spécialement pour elle, nous avons passé une excellente soirée, et vers minuit Wahiba a finalement dit : ‘Franck, nous restons a Munich !’ Nous restons à Munich », a déclaré Hoeness, décrivant son souvenir de ce dîner particulier avec Ribéry et sa femme (Sport Bild).

Photo par Alexander Hassenstein/Bongarts/.

Hoeness a déclaré que sa femme, Susi, préparait toujours à manger pour les invités lorsqu’il lui téléphonait le matin pour lui dire qu’il amènerait quelqu’un, que ce soit un joueur, un agent, un membre du personnel ou quelqu’un d’autre. « En tant que manager, j’appelais souvent le matin pour que je rentre à la maison avec des gens pour manger le soir. Ensuite, ma femme a inventé quelque chose à manger », a-t-il expliqué.

La relation solide de Hoeness avec Ribéry a toujours été un sujet bien connu au FC Bayern, et c’était un conte de fées lorsque le Français a marqué lors de son dernier match pour le Bayern le dernier jour de la saison 2018/19 qui a remporté le titre de Bundesliga au Bayern. Hoeness a été réduit aux larmes de joie à l’Allianz Arena lorsque le but de Ribery est entré. Il y a à peine deux ans, même Ribery lui-même a personnellement remercié Hoeness lorsqu’il réfléchissait à la façon dont la décision de rester au Bayern à l’époque était définitivement la bonne décision. pour lui. « C’est l’une des meilleures décisions de ma vie de rester avec le Bayern. Ce qui s’est passé par la suite, je n’aurais pas pu imaginer mieux. Je dois encore remercier Uli Hoeness et mon manager Alain Migliaccio, tout s’est parfaitement déroulé », avait-il déclaré (Transfermarkt).

Cet été-là, le Real Madrid a finalement fait venir Mesut Ozil, Ricardo Carvalho, Sami Khedira et Angel Di Maria, notamment. Ils ont perdu quatre points contre Barcelone pour le titre de la Liga lors de la saison 2010/11 et ont également été éliminés des demi-finales de la Ligue des champions par eux.