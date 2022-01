Un directeur clé d’Apple Silicon rejoint Intel

Une figure clé dans le développement d’Apple Silicon a quitté Cupertino. Jeff Wilcox retourne chez son ancien employeur, Intel.

Le réalisateur Apple Silicon Jeff Wilcox Leaves

M. Wilcox a été directeur de l’architecture système Mac de novembre 2013 à fin 2021. Il a dirigé la transition des puces Intel vers Apple Silicon et a également développé le système sur puce (Soc) et l’architecture système derrière le coprocesseur T2. Il est maintenant Intel Fellow et travaille sur l’architecture SoC pour les clients du fabricant de puces.

Dans un article sur son profil LinkedIn, repéré par AppleInsider, M. Wilcox a déclaré que son séjour chez Apple « a été une course incroyable et je ne pourrais pas être plus fier de tout ce que nous avons accompli pendant mon séjour là-bas, aboutissant à la transition Apple SIlicon avec le M1, SOC et systèmes M1 Pro et M1 Max.

De toute évidence, les principaux leaders technologiques passent assez régulièrement d’une entreprise à l’autre, mais c’est sans aucun doute un coup dur pour Apple. Il approche de la fin de sa période de transition de deux ans proposée des puces Intel à Apple Silicon.

[Apple Offering US$180,000 Bonuses to Keep Top Talent, Big Product Releases Set For 2022]