Un directeur de PlayStation licencié après la publication d’une vidéo de pédophilie

L'homme appelé « Jeff » dans la vidéo publiée en ligne

George Cacioppo, vice-président senior de Sony Interactive Entertainment qui travaillait dans l’ingénierie et sur le PlayStation Store depuis 2013, a été « licencié » de son poste après qu’il serait apparu ce week-end dans une vidéo d’une opération de piqûre pédophile.

People vs Preds, un groupe d’autodéfense qui tente d’attraper puis de faire connaître des hommes prétendument impliqués dans la pédophilie, a publié cette vidéo le week-end après avoir affirmé avoir usurpé l’identité d’un garçon de 15 ans et pris contact avec Cacioppo en ligne, qui les avait ensuite invités à son domicile pour le sexe.

People vs Preds affirme qu’ils ont eu des conversations avec l’homme qu’ils prétendent être Cacioppo – qui utilisait le pseudonyme « Jeff » – sur le site de rencontres Grindr, et après des discussions, ils ont accepté de se rencontrer au domicile de « Jeff » pour des relations sexuelles. La vidéo ci-dessus commence avec un membre du groupe s’approchant d’une maison et saluant un homme du nom de « Jeff », qui ouvre la porte avec un t-shirt PS5, avant de se faire fermer la porte au nez après avoir révélé le but de leur tournage.

Alors que la vidéo à elle seule ne montre aucun crime commis et ne peut pas confirmer l’identité de Cacioppo, People vs Preds a également publié un certain nombre de captures d’écran qui, selon eux, détaillent les dispositions de la rencontre, qui incluent un prétendu selfie de Cacioppo portant la même chemise que » Jeff » porte dans la vidéo.

CNET rapporte maintenant que le vice-président senior a été licencié, avec un représentant de Sony déclarant dans un communiqué « Nous sommes au courant de la situation et l’employé en question a été licencié ».

Pendant ce temps, un représentant de People vs Preds a déclaré à Kotaku que la raison pour laquelle cette information a été rendue publique, plutôt que transmise directement aux autorités, était que « le service de police ne travaille pas avec des« cybergroupes »comme nous. C’est alors qu’Internet prend le relais.

Néanmoins, ils confirment également que « des preuves ont été remises aux autorités ».