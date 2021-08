Un dirigeant d’Activision Blizzard se retire de son rôle de sponsor exécutif du Women’s Network de l’entreprise

Frances Townsend, présidente des affaires générales d’Activision Blizzard, s’est retirée de son rôle de sponsor exécutif du réseau ABK Women’s de la société.

La nouvelle de la démission de Townsend fait suite à des critiques émanant d’un e-mail combatif de l’entreprise et de son retweet d’un article appelant les dénonciateurs.

Selon un article publié par le Washington Post, Townsend a déclaré qu’en démissionnant de son poste de sponsor, elle fait ce qui est « bien pour le réseau ». Townsend a également déclaré qu’elle “continuerait à soutenir et à faire progresser le travail du réseau du mieux qu’elle pourrait” (merci, IGN).

Townsend a récemment été critiquée par des employés actuels et anciens concernant l’e-mail divulgué dans lequel elle a déclaré que le procès intenté contre Activision Blizzard par l’État de Californie présentait une “image déformée et fausse” de l’entreprise. Elle a poursuivi en déclarant que les allégations étaient « factuellement incorrectes », vieilles et racontaient « des histoires hors contexte ». L’e-mail a également qualifié le procès de “sans fondement et irresponsable”.

Selon deux employés parlant au Washington Post, Townsend a organisé un appel Zoom avec des employés le 23 juillet où elle a défendu son courrier électronique. Selon elle, l’e-mail a été rédigé après avoir suivi les conseils du conseiller juridique sur la langue, et que le “résultat final ne ressemblait plus beaucoup à sa voix”. C’est après l’appel que Towsned a décidé de se retirer du réseau des femmes.

Townsend a de nouveau été critiquée lorsqu’elle a retweeté un article intitulé “Le problème de la dénonciation”. De nombreux employés de Blizzard ont trouvé cela inconvenant en raison du nombre d’employés actuels et anciens partageant leurs histoires en ligne et avec les journalistes. En raison des critiques, Townsend a commencé à bloquer les membres de la presse ainsi que les employés de Blizzard avant de finalement désactiver son compte – de sa propre volonté.

Le 20 juillet, le département californien de l’emploi équitable et du logement a déposé une plainte contre Activision Blizzard, après avoir mené une enquête de deux ans sur des allégations de discrimination, de harcèlement sexuel et d’une « culture frat-boy » répandue.

En réponse aux déclarations d’Activision Blizzard qualifiant le procès de “sans fondement”, ainsi qu’à la déclaration initiale de Townsend, les employés ont organisé un débrayage pour se montrer solidaires des employés actuels et anciens au sujet des histoires partagées, du soutien au procès et pour protester contre le courant leadership.

Les membres du personnel ont également signé une lettre ouverte exigeant que les responsables soient tenus responsables. Le PDG de l’entreprise, Bobby Kotick, a publié une déclaration par la suite, admettant que la réponse initiale de l’entreprise aux allégations formulées dans le procès était « inaudible », cependant, les employés ont estimé que sa déclaration ne répondait pas pleinement à leurs préoccupations.

L’embauche par Kotick du cabinet d’avocats WilmerHale pour examiner les politiques et procédures de l’entreprise était également préoccupante pour les employés. Le problème des employés de Blizzard avec l’entreprise est qu’elle a la réputation de briser les syndicats et de réprimer les appels à la négociation collective entre les travailleurs.

À la suite de tout cela, le président de Blizzard, J.Allen Brack, et le directeur des ressources humaines, Jesse Meschuk, ont quitté leurs fonctions, les actionnaires ont déposé un recours collectif contre la société pour avoir caché l’enquête de Califonia sur l’entreprise, et Overwatch League sponsorise Coca-Cola, Kellogg et State Farm réévaluent chacun leurs parrainages.

Étant donné que l’action en justice n’a été déposée que récemment, il faudra peut-être un certain temps avant qu’Activision Blizzard n’ait sa place devant les tribunaux.