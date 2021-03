Dave Clark ressent le snark.

Le responsable d’Amazon a tweeté mercredi sur les efforts de syndicalisation en cours au centre de distribution de l’entreprise à Bessemer, en Alabama. Le sénateur Bernie Sanders a fait l’objet de ses tweets; le sénateur du Vermont se rendrait vendredi à Bessemer pour soutenir les travailleurs qui souhaitent se syndiquer.

1/3 Je souhaite la bienvenue à @SenSanders à Birmingham et j’apprécie sa volonté de créer un lieu de travail progressiste. Je dis souvent que nous sommes les Bernie Sanders des employeurs, mais ce n’est pas tout à fait vrai car nous offrons en fait un lieu de travail progressiste https://t.co/Fq8D6vyuh9

2/3 pour nos électeurs: un salaire minimum de 15 $, des soins de santé dès le premier jour, une progression de carrière et un environnement de travail sécuritaire et inclusif.

3/3 Donc, si vous voulez entendre environ 15 $ de l’heure et des soins de santé, le sénateur Sanders parlera au centre-ville. Mais si vous souhaitez gagner au moins 15 $ de l’heure et bénéficier de bons soins de santé, Amazon recrute.

Clark est l’un des meilleurs dirigeants d’Amazon. Il a rejoint la société en 1999 et a repris cette année le poste de directeur général de la consommation mondiale après un passage de 8 ans en tant que vice-président senior des opérations mondiales.

Nous avons contacté Amazon pour obtenir des commentaires supplémentaires et nous mettrons à jour si nous avons une réponse. Mettre à jour: Amazon a déclaré qu’il n’avait aucun autre commentaire ou déclaration au-delà des tweets de Clark.

Juste avant les tweets sur Sanders, Clark a également tweeté au directeur de la communication de Sanders au sujet de la décision de l’entreprise de mettre en œuvre un salaire minimum de 15 $.

Plus de 5 800 travailleurs en Alabama votent actuellement par courrier sur l’opportunité de s’organiser sous le Syndicat du commerce de détail, de gros et des grands magasins. C’est un vote pivot qui pourrait donner le ton, sinon un précédent, à des centaines de milliers de travailleurs d’Amazon. Le vote se termine la semaine prochaine.

Sanders a parlé des efforts de syndicalisation en Alabama. Plus tôt ce mois-ci, il a invité le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, à une audition du Comité du budget du Sénat sur l’inégalité des revenus.

Il est regrettable que M. Bezos ne se joigne pas à notre audience. Alors qu’il est devenu 78 milliards de dollars plus riche pendant la pandémie, les familles ont du mal à survivre, alors pourquoi dépense-t-il beaucoup d’argent pour empêcher les travailleurs de créer un syndicat dans un entrepôt d’Amazon en Alabama? https://t.co/haeBDYHxaz

Plus tôt ce mois-ci, le président Joe Biden a exprimé son soutien aux travailleurs sans appeler Amazon par son nom. Le sénateur Marco Rubio a choisi une voie plus pointue, en écrivant un article d’opinion dans USA Today qui disait que «les PDG réveillés» comme Bezos considèrent les travailleurs comme un «rouage dans une machine».

Rubio a écrit: «Voici ma norme: lorsque le conflit oppose les travailleurs américains et une entreprise dont la direction a décidé de mener une guerre culturelle contre les valeurs de la classe ouvrière, le choix est facile – je soutiens les travailleurs. Et c’est pourquoi je suis aux côtés de ceux de l’entrepôt d’Amazon Bessemer aujourd’hui. »

Amazon a riposté contre les efforts de syndicalisation dans ses centres de distribution, le Washington Post rapportant ce mois-ci que le géant de la vente en ligne et de l’informatique en nuage se livrait à des tactiques antisyndicales «intransigeantes» qu’il a perfectionnées au cours des 27 dernières années. Pendant ce temps, l’entreprise déploie une vaste campagne de relations publiques, vantant son soutien à un salaire minimum national de 15 $ l’heure.

Mettre à jour: Après que le représentant Mark Pocan (D-WI) a contesté le tweet de Clark, le compte d’actualités d’Amazon a riposté.

Payer les travailleurs 15 $ / h ne fait pas de vous un «lieu de travail progressiste» lorsque vous vous syndiquez et que vous faites uriner les travailleurs dans des bouteilles d’eau. https://t.co/CnFTtTKA9q

1/2 Vous ne croyez pas vraiment au truc de pipi dans les bouteilles, n’est-ce pas? Si c’était vrai, personne ne travaillerait pour nous. La vérité est que nous avons plus d’un million d’employés incroyables dans le monde qui sont fiers de ce qu’ils font, et qui bénéficient de bons salaires et de soins de santé dès le premier jour.

– Amazon News (@amazonnews) 25 mars 2021