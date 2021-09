Un dirigeant d’Apple répond aux récentes préoccupations des employés dans une vidéo interne

Dans une vidéo diffusée aux employés quelques jours avant la fête du Travail, Deirdre O’Brien, responsable de la vente au détail et du personnel d’Apple, s’est adressée au nombre croissant d’employés d’Apple exprimant leurs opinions sur des problèmes en milieu de travail comme les inégalités salariales.



Pour ceux qui ne le savent pas, au cours des dernières semaines, certains employés d’Apple se sont tournés vers Twitter pour partager leurs frustrations au travail, déclenchant le mouvement « AppleToo ». Créée par un groupe d’employés, l’initiative “Apple Too” pousse Apple à “tenir sa promesse d’inclusion, de diversité et d’équité”, comme l’indique le site Web.

Dans la vidéo, qui a été vue par MacRumors, Deirdre O’Brien dit au personnel qui rencontre des problèmes au travail de parler à leurs gestionnaires et à leur “partenaire de relations commerciales”. Elle dit qu’Apple a un “processus confidentiel pour enquêter en profondeur, d’une manière qui traite tout le monde avec dignité et respect”.

Maintenant, je veux que vous entendiez cela directement de moi. Tout d’abord, si jamais vous avez des inquiétudes concernant votre rémunération chez Apple, veuillez en parler à votre responsable ou à votre partenaire commercial. Et deuxièmement, si jamais vous souhaitez signaler une préoccupation concernant votre environnement de travail, s’il vous plaît venez nous parler, s’il vous plaît. Et sachez que nous avons un processus confidentiel pour enquêter en profondeur d’une manière qui traite tout le monde avec dignité et respect.

Selon les employés, la suggestion d’O’Brien de consulter un gestionnaire n’a pas fonctionné pour certains employés. “Le système ne fonctionne pas … il est configuré pour fonctionner contre vous depuis le début”, a déclaré un employé à MacRumors, demandant à rester anonyme.

Cet employé a déclaré que les travailleurs se font souvent dire par leurs gestionnaires que leur salaire est “dans la fourchette” pour leur domaine, ce qui conduit à une ambiguïté quant à la raison pour laquelle leur salaire pourrait ne pas être égal à celui d’un autre employé. La personne a également déclaré que l’escalade des plaintes auprès de l’équipe du personnel d’Apple peut entraîner des représailles du responsable.

Dans la vidéo, O’Brien ne mentionne pas « AppleToo » par son nom, mais elle note qu’elle est au courant de « quelques » employés qui « ont posé des questions sur l’équité salariale ». L’exécutif déclare qu’Apple est “profondément engagé” en faveur de l’équité salariale et utilise les normes de l’industrie pour l’atteindre.

Nous utilisons une méthodologie conforme aux normes de l’industrie et nous avons une équipe d’experts dévoués qui exécute un processus complet pour surveiller et maintenir l’équité salariale. Et nous nous associons à un tiers indépendant qui analyse notre rémunération chaque année. Si ce travail identifie une lacune, nous la comblons. Et notre approche est considérée comme la meilleure de sa catégorie.