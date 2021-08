Un dirigeant d’Apple vient de confirmer accidentellement l’événement de lancement de l’iPhone 13 en septembre

in

La dirigeante d’Apple, Lisa Jackson, a mis à jour son profil Twitter aujourd’hui et, dans le processus, a peut-être révélé par inadvertance que l’événement médiatique de cette année sera une affaire virtuelle. Pas vraiment une surprise, avec la variante Delta du coronavirus se propageant toujours comme un fou, de nombreux États ont commencé à réinstituer de nouvelles mesures de sécurité COVID-19. Cela dit, il serait quelque peu choquant que le dévoilement de l’iPhone 13 d’Apple se déroule devant un public en direct.

Quant à savoir pourquoi la communauté Apple est en effervescence, la nouvelle photo Twitter de Jackson a été prise dans un espace où nous voyons souvent des segments préenregistrés pour les événements médiatiques Apple. De plus, les équipements de production sont visibles en arrière-plan. Dans l’ensemble, certaines personnes pensent qu’Apple a peut-être déjà commencé à enregistrer des segments pour son prochain événement médiatique. L’événement médiatique d’Apple serait prévu pour la première quinzaine de septembre. Maintenant, le moment de la nouvelle photo de profil de Jackson le confirme presque.

Fonctionnalités de l’iPhone 13

Même si nous sommes dans une version du cycle S, il y a de fortes chances que l’iPhone de nouvelle génération s’appelle l’iPhone 13. Comme les dirigeants d’Apple l’ont dit dans le passé, le schéma de nommage S peut parfois diminuer une version iPhone autrement convaincante.

Mis à part le schéma de dénomination, l’iPhone 13 s’annonce comme une forte mise à niveau. Pour commencer, l’encoche devient nettement plus petite. Plus précisément, la largeur de l’encoche de l’iPhone 12 est de 34,88 mm tandis que l’encoche de l’iPhone 13 sera de 36,8 mm.

Il y aura également quelques améliorations d’affichage. Les modèles d’iPhone 13 Pro comprendraient un écran ProMotion 120 Hz. Si vous avez déjà vu cela sur l’iPad Pro, vous savez que cela change la donne. La nouvelle technologie d’affichage offrira une réactivité améliorée, un défilement plus fluide et un “contenu de mouvement plus fluide”.

De plus, l’iPhone 13 comportera un affichage Always-On. Ce sera de nature similaire à l’Apple Watch. En termes simples, l’écran de l’iPhone affichera toujours l’heure et les notifications pertinentes. L’écran lui-même ne fonctionnera pas toujours à plein régime, mais sera coupé lorsqu’il n’est pas utilisé.

Et à part un tout nouveau processeur, d’autres fonctionnalités rumeurs incluent une option de stockage de 1 To, une autonomie améliorée et des performances de caméra améliorées.

Prix ​​et sortie

Apple lancera cette année quatre modèles d’iPhone 13. Heureusement, les quatre modèles arriveront dans les magasins en septembre. C’est un bon changement de rythme étant donné que nous avons vu des dates de lancement stupéfiantes pour différents modèles d’iPhone ces dernières années. Côté prix, ne vous attendez à rien de surprenant cette année. Le prix de l’iPhone 13 restera probablement le même que celui de l’iPhone 12. Cela dit, l’iPhone 13 Mini coûtera probablement 700 $. L’iPhone 13 Pro Max, quant à lui, commencera probablement à 1 100 $. Et bien sûr, le modèle standard de l’iPhone 13 coûtera probablement 800 $.