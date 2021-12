Un dirigeant d’entreprise de Binance dit que lui et Warren Buffett utilisent une stratégie d’investissement similaire, mais doute que Buffett ait les compétences pour rester en sécurité crypto

Le directeur commercial de l’échange de crypto-monnaie Binance dit que lui et le directeur commercial du pays Hathaway, Warren Buffett, partagent une stratégie d’investissement analogue. Cependant, il a mentionné qu’il ne gagnerait pas l’Oracle d’Omaha pour prendre position dans la crypto-monnaie. « Je suis troublé s’il utilise la crypto. Il n’a peut-être pas les compétences ou les données requises pour protéger sa propre crypto », a souligné le responsable commercial de Binance.

Le directeur commercial de Binance sur l’investissement de Warren Buffett et Crypto

Le directeur commercial de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a parlé mercredi du directeur commercial du comté de Hathaway, Warren Buffett, et des investissements en crypto-monnaie sur Yahoo Finance.

Zhao a récemment fait l’éloge des compétences en investissement de Buffett lors de la lecture d’un livre le concernant intitulé « Warren Buffett: dans le dernier mot, cash Mind ». Le livre fournit « une analyse approfondie des connaissances essentielles de Buffett, une mosaïque alambiquée de concepts et d’idées de grande envergure que Buffett appelle un esprit d’argent », conformément à sa description.

On a demandé au patron de Binance s’il était assis avec Buffett, ce qu’il dirait à l’Oracle d’Omaha concernant les raisons pour lesquelles il devrait investir dans la crypto. Zhao a répondu :

Je ne le gagnerais pas pour prendre position dans la crypto. Je pense qu’il n’est pas nécessaire que tout le monde investisse dans la crypto.

« Ma mère n’utilise pas la moustiquaire qui est abondante et c’est bien. Le net va bien. Mon maître va bien », a poursuivi le gouvernement Binance. «Je suppose que c’est principalement une agrégation. nous n’avons généralement pas besoin d’être obligés de convaincre tout le monde d’utiliser la cryptographie. C’est juste pour ceux qui souhaitent utiliser la crypto.

Il a expliqué qu’il scanne le livre sur Buffett après avoir lu plusieurs livres d’investissement. « Je suis simplement tombé dessus récemment, et c’est un excellent livre, en fait », a souligné Zhao, ajoutant que l’Oracle d’Omaha « a plusieurs thèses d’investissement qui sont inchangées … qui s’appliquent toujours à la cryptographie. C’est simplement qu’il n’est pas en personne curieux de la crypto.

De plus, le gouvernement Binance pense que Buffett et lui ont des méthodes d’investissement similaires. Il a expliqué, comme indiqué dans le livre, que Buffett n’est pas un capitaliste qui aime diversifier son portefeuille. Zhao a décrit :

Il aime porter une petite gamme d’actions qu’il connaît bien. Et il ne souhaite pas se diversifier sur de nombreuses actions. C’est terriblement presque comme ma mentalité personnelle. Je détiens uniquement du BNB et du BTC. Je ne me diversifie pas sur des actifs cryptographiques complètement différents.

«En raison de sa non-diversification, il n’est pas dans le bitcoin ou la crypto. C’est très bien. nous avons tendance à ne pas le gagner », a souligné Zhao.

« Il n’a pas besoin d’argent. Il est à une étape spéciale de sa vie là où je pense que les apprentissages, les philosophies, les enseignements sont précieux pour le monde », a ajouté le gouvernement Binance. Le chef d’entreprise du comté de Hathaway « est super gagnant que je respecte les charges », a-t-il ajouté, notant qu’il n’était pas nécessaire de le faire entrer dans la crypto.

En fait, Zhao a mentionné qu’il serait troublé si Buffett commençait la crypto victimisation, déclarant :

Je suis troublé s’il utilise la crypto. Il n’a peut-être pas les compétences ou les données requises pour protéger sa propre crypto.

Buffett a été un critique virulent du bitcoin et de la crypto-monnaie. Il a été appelé BTC « rat poison squared » en 2018. Il a également fait référence au jeu de crypto-monnaie, à un jeu et non à un investissement. Son bras droit, Charlie Munger, le bitcoin susmentionné est « dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation » lors de la réunion annuelle de Berkshire en force.

Zhao a été interrogé conjointement sur sa récente discussion sur Twitter avec le dirigeant de Tesla, Elon Musk, concernant le désavantage dogecoin de Binance. Musk, une personne de la culture du dogecoin de crypto-monnaie, a tweeté le matin de la semaine que l’inconvénient de Binance « semble louche ».

« Eh bien, je ne serai pas impudent sur Twitter », a expliqué le patron de Binance, soulignant que Musk était « incorrect » et « manque d’analyse ». Il a poursuivi : « Je ne suis pas agressif naturellement, mais je ne suis pas non plus soumis ou pusillanime lorsqu’il s’agit de défendre notre entreprise. J’ai lu Binance défensive comme mon travail et BNB défensif et aussi le secteur de la cryptographie comme mission de ma vie.

Le responsable commercial post Binance déclare que lui et Warren Buffett utilisent une stratégie d’investissement similaire, mais doute que Buffett ait les compétences pour rester en sécurité Crypto est apparu pour la première fois sur BTC Wires.