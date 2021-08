Un dispositif pour arrêter la perte de sang rapide due aux coups de couteau remporte le Dyson Award ⋆ .

Le dispositif React – Rapid Emergency Actuating Tamponade – peut être remis aux policiers qui sont les premiers sur les lieux d’un coup de couteau (Crédits : PA)

Un jeune de 22 ans a remporté le prix britannique James Dyson de cette année pour avoir conçu un dispositif potentiellement salvateur pour aider à endiguer les saignements causés par les blessures au couteau.

Les victimes de coups de couteau peuvent saigner à mort en seulement cinq minutes, la priorité pour le personnel d’urgence est donc d’arrêter la perte de sang excessive.

Les ambulanciers paramédicaux utilisent des kits de conditionnement pour soigner les victimes de coups de couteau, mais ce sont généralement les policiers qui sont généralement les premiers sur les lieux.

Les agents ne disposent pas actuellement des outils rapides et accessibles nécessaires pour prévenir une perte de sang catastrophique, selon les recherches du fabricant d’appareils Joseph Bentley.

Son dispositif React, qui signifie Rapid Emergency Actuating Tamponade, vise à aider la police à soigner les blessures au couteau en attendant l’arrivée de l’aide médicale.

“La criminalité au couteau est un sujet qui m’est personnel, car deux de mes amis ont été victimes d’incidents liés au couteau”, a déclaré le diplômé en conception de produits d’Essex.

«Heureusement, les deux incidents n’ont pas été mortels, mais ce n’est souvent pas le cas pour tant d’autres.

“Voir l’effet profond que cela a eu sur mes amis et leurs familles m’a poussé à essayer de créer une solution qui pourrait aider les autres à l’avenir.”

Joseph Bentley, 22 ans, d’Essex, est l’inventeur du dispositif React (Crédits : PA)

L’outil gonfle un tampon de ballonnet en silicone de qualité médicale implantable dans le tractus de la plaie, remplissant efficacement la cavité et empêchant les saignements internes.

M. Bentley a déclaré que les techniques actuelles de gestion des plaies, telles que l’emballage serré avec de la gaze, peuvent être lentes, techniques et extrêmement douloureuses pour la victime.

Il affirme que son prototype pourrait potentiellement être en place et arrêter l’hémorragie en moins d’une minute, et estime qu’il pourrait sauver des centaines de vies par an.

Le docteur A&E et ancien concurrent de Love Island, le Dr Alex George, a déclaré: “ Malheureusement, la criminalité au couteau est en augmentation et nous voyons de plus en plus d’incidents de blessures liées au couteau dans les départements A&E à Londres et en Angleterre et au Pays de Galles.

« Bien qu’il faille faire davantage dans la communauté au sens large pour lutter contre les crimes au couteau à la source, le concept React de Joseph pourrait être une solution impressionnante pour aider les premiers intervenants, les policiers et les professionnels de la santé à faire face à ces types de blessures, s’il passe son examen médical. essais.’

L’appareil doit encore passer des essais médicaux (Crédits : PA)

“Le temps est essentiel dans le traitement de ces types de blessures et le système React pourrait aider à gagner un temps précieux avant qu’un traitement médical complet puisse être administré.”

Le joueur de 22 ans gagne 2 000 £ pour développer son concept dans le cadre du prix national et passera à la scène internationale du James Dyson Award 2021.

“J’ai été ravi d’apprendre que j’avais remporté le prix national James Dyson”, a ajouté M. Bentley.

“Cette approbation prestigieuse confirme que le concept React pourrait avoir des avantages réels et un impact positif sur la société.”

L’outil gonfle un tampon de ballonnet en silicone de qualité médicale implantable dans le tractus de la plaie (Crédits : PA)

“Bien que les tests de dispositifs médicaux prennent beaucoup de temps, je suis impatient d’utiliser l’argent du prix pour développer davantage mon innovation et, espérons-le, voir le dispositif entre les mains des premiers intervenants sauver des vies.”



