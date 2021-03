Un disque de longue date: Célébrer le palmarès des albums Billboard

Le tableau des albums de Billboard des meilleurs joueurs longs hebdomadaires a été publié régulièrement pour la première fois le 24 mars 1956. Voici quelques faits et chiffres sur le long voyage des champions des charts qui a commencé avec Harry Belafonte en 1956.

La préhistoire du palmarès des albums Billboard a commencé lorsque le magazine a commencé à publier les albums populaires les plus vendus en janvier 1955, mais uniquement toutes les deux semaines avec 15 LP et 15 EP. La version EP a disparu en novembre de cette année-là, et le graphique est devenu un rendez-vous hebdomadaire vers la fin de mars 1956.

Règles Belafonte

À cette époque, le compte à rebours variait en taille entre 10, 15, 20 et 30 titres, mais c’est le chanteur et acteur très populaire Belafonte qui a marqué ce premier numéro 1 hebdomadaire avec l’album de RCA Victor Belafonte. Ce LP a dirigé le perchoir pendant six semaines avant, en signe de domination imminente du rock’n’roll, son nouveau compagnon de label RCA Elvis Presley a grimpé au sommet avec son premier album éponyme, et y est resté pendant dix semaines.

Le graphique a subi une variété de changements de nom au cours des années à venir, devenant les albums pop les plus vendus en septembre 1957 et, plus tard, les meilleurs albums. Pendant quelques années, Billboard avait des listes séparées pour les sorties «Monophonic» ou «Monaural» et «Stereophonic» ou «Stereo», fusionnant finalement leurs ventes en une seule enquête en 1963. En 1967, elle s’étendait à 200 titres pour la première fois; en 1991, l’expression «the Billboard 200 Top Albums» a été utilisée pour la première fois, en abrégé du titre que nous connaissons aujourd’hui, le Billboard 200, en 1992.

À la fin des années 1950 et au début des années 60, les artistes solos masculins et les bandes sonores de films ou de spectacles dominaient généralement en tête du classement. À l’exception du chef d’orchestre-arrangeur Mitch Miller, dont les disques l’ont crédité ainsi que le Gang, le premier groupe à terminer le compte à rebours était le groupe folklorique Kingston Trio, avec leur album éponyme à la fin de 1958.

Judy Garland, qui réussit l’exploit en septembre 1961 avec Judy At Carnegie Hall, fut la première femme à atteindre la première place de la liste hebdomadaire régulière. Les BeatlesLa première semaine au sommet du palmarès des albums américains a eu lieu la semaine du 15 février 1964 avec Meet The Beatles! Les pierres qui roulent a réussi pour la première fois en août 1965 avec Out Of Our Heads.

Elton entre dans l’histoire des graphiques

Alors que le palmarès hebdomadaire célébrait son dixième anniversaire en mars 1966, le sergent d’état-major de l’armée américaine Barry Sadler était au premier rang avec ses Ballads Of The Green Berets. Elton Johnest devenu le premier artiste à faire ses débuts au sommet de la carte en juin 1975 avec Captain Fantastic et le Brown Dirt Cowboy. Le graphique a eu 20 ans en mars 1976 avec les Aigles au n ° 1 avec leurs plus grands succès 1971-1975.

Une autre décennie plus tard, le 30e anniversaire a vu le premier album éponyme de Whitney Houston inébranlable au sommet. Le premier album de rap n ° 1 est sorti en mars 1987, sous la forme de les Beastie Boys‘Licencié à Ill. 2Pac‘s All Eyez On Me était l’album le plus vendu aux États-Unis alors que le palmarès avait 40 ans en mars 1996, et son 50e anniversaire avait encore un autre rappeur, Juvenile, n ° 1 avec Reality Check. Nous ne pouvons que deviner qui pourrait être le champion des charts lorsque l’enquête atteindra son 70e anniversaire en 2026.