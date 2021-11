Un disque vital qui sonnait transcendant

Comme leur line-up présentait Jardin sonore chanteur Chris Cornell aux côtés de Tom Morello, Tim Commerford et Brad Wilk de Rage Against The Machine, Audioslave pourrait se considèrent légitimement comme un supergroupe avant même d’avoir joué une note. Pourtant, comme le démontrait le premier album d’Audioslave, le statut de célébrité de chaque membre n’avait ni tué leur passion ni étouffé leur désir de secouer le grand public avec un rock’n’roll vraiment incendiaire.

Comme les goûts de Foi aveugle, Them Crooked Vultures, et un autre projet parallèle notable de Cornell, Temple du chien, tout le prouve, les supergroupes de rock ont ​​tendance à avoir une durée de vie brève, voire mercurielle. Audioslave, cependant, a résisté à cette tendance. Ils ont ensuite créé trois albums formidables, ont entretenu d’excellentes relations personnelles et auraient certainement pu en enregistrer davantage si les retrouvailles avec les tenues originales des membres du groupe n’avaient pas inversé le script.

Cependant, toutes les personnes concernées admettent également qu’Audioslave n’a vu le jour que grâce à un ami commun influent : le producteur Rick Rubin, qui a suggéré aux trois instrumentistes de Rage de se mettre en contact avec Cornell après s’être séparés du chanteur Zack De La Rocha en 2000.

« J’ai tout de suite pensé à [Soundgarden’s] Badmotorfinger« , a rappelé plus tard le bassiste Tim Commerford pour Alternative Nation. « C’est l’un de mes disques préférés. J’ai pensé à « Slaves & Bulldozers » et « Jesus Christ Pose », ce sont des chansons qui sont des hymnes pour moi. C’était tellement excitant! »

De son côté, Chris Cornell travaillait sur une suite à son album solo post-Soundgarden Matin d’euphorie, mais il l’a mis de côté après avoir reçu l’appel de Rubin. Cornell a volontiers accepté une première session d’essai, au cours de laquelle le nouveau groupe a écrit « Light My Way », l’un des morceaux clés de ce qui allait devenir le premier album d’Audioslave.

« Il s’est avancé vers le microphone et a chanté la chanson et je ne pouvais pas le croire », a déclaré le guitariste Tom Morello à Rolling Stone. « Cela ne sonnait pas seulement bien, cela sonnait transcendant. Quand il y a une alchimie irremplaçable dès le premier instant, vous ne pouvez pas le nier.

Galvanisés par leur session initiale, les Audioslave nouvellement baptisés ont écrit plus de 20 chansons au cours de trois semaines de répétitions intensives, ce qui signifie qu’ils pourraient entrer en studio pour commencer à enregistrer avec Rick Rubin au cours de l’été 2001. Avec les sessions faisant la navette entre Seattle et la Californie, le l’élan initial a ralenti, mais à l’été 2002, l’album était complet et sonnait vraiment très prometteur.

Le disque éponyme n’a pas perdu de temps pour aller à la jugulaire. Débutant avec le « Cochise » convenablement viscéral, l’album a ensuite livré une multitude de morceaux formidables, avec des hymnes de la taille d’une arène (« Show Me How To Live », « Gasoline », le bien intitulé « Exploder ») se mélangeant adroitement hard rock classique des années 70 avec une dynamique alt-rock contemporaine et Cornell atteignant des sommets transcendants sur le « Like A Stone » à combustion lente et le sublime REM-esque ballade « Je suis l’autoroute ». Il a également creusé profondément dans le sombre « Shadow On The Sun », tandis que tout le groupe a excellé sur l’épopée « Light My Way », sur laquelle ils se sont mariés. Led Zeppelinstyle grandiose avec funk liquide en route vers une coda finale convenablement grandiose.

Avec le défi lancé, Audioslave a découvert que son public était plus qu’heureux d’accepter le défi de leur nouvelle musique lorsque leur premier album éponyme a été publié via Epic/Interscope le 19 novembre 2002. Logé dans une pochette accrocheuse conçue par Hipgnosis’ légendaire Storm Thorgerson (Pink Floyd, Déf Leppard), le premier album d’Audioslave est entré au numéro 7 du Billboard américain 200 et a été certifié disque d’or en un mois. Le disque a également donné naissance à quatre tubes du Hot 100, avec « Like A Stone » culminant juste en dehors du Top 30 et a valu au groupe une nomination aux Grammy en 2004.

Audioslave est finalement devenu triple platine aux États-Unis et la réputation du groupe a continué de croître au cours des années suivantes, avec leurs spectacles live captivants et leur deuxième album percutant de 2005, Out Of Exile, faisant d’eux un groupe essentiel à part entière.

« Je vois Audioslave comme un rock plus classique, un chanteur, un type de musique à progression d’accords – des choses comme ça que nous n’avons jamais faites avec Rage Against The Machine », a déclaré Tim Commerford en 2015. « Je repense à Rage et j’aime la façon dont il se sent, mais ensuite Audioslave arrive et c’était tellement différent. C’est la chose dont je suis le plus fier. Nous ne sommes pas simplement revenus pour faire un tas de riffs rock et mettre la voix de Chris dessus. Nous avons fait quelque chose de vraiment différent.

