Un district scolaire canadien annule le discours d’une survivante d’un viol de l’Etat islamique, lauréate du prix Nobel en raison des craintes d' »islamophobie »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une femme qui a vécu un enlèvement et un esclavage sexuel aux mains de l’Etat islamique a vu un événement annulé par un conseil scolaire canadien en raison de craintes d’« islamophobie ».

Nadia Murad, 28 ans, devait rendre visite à des élèves de 600 écoles différentes pour parler de son prochain livre, « The Last Girl: My Story Of Captivity », qui documente le traitement horrible qu’elle a subi de l’EIIS, mais a été raconté par le district scolaire de Toronto que son événement ne pouvait pas avoir lieu car il pourrait « favoriser l’islamophobie », selon le Telegraph.

Les veuves de l’Etat islamique vivant dans le camp de déplacés d’Ein Essa sont confrontées à un avenir incertain. (Hollie McKay/Fox News)

BIDEN REPÉRÉ À NANTUCKET SHOPPING À L’INTÉRIEUR SANS MASQUE MALGRÉ UN PANNEAU DE MANDAT

La décision d’annuler l’événement a été prise par la surintendante du conseil scolaire de Toronto, Helen Fisher, qui a fait valoir que le livre pouvait être considéré comme offensant pour les musulmans. Le Toronto District School Board est le plus important au Canada et le quatrième en Amérique du Nord.

NEUF DES 10 GOUVERNEURS LES PLUS POPULAIRES SONT DES RÉPUBLICAINS, BIDEN MOINS POPULAIRE QUE LE GOUVERNEUR LE MOINS POPULAIRE

Le livre de Murad raconte comment elle a échappé à l’État islamique après avoir été emmenée de chez elle et vendue comme esclave sexuel où elle a été violée et torturée à l’âge de 14 ans.

Au moins un parent du district, qui s’est identifié comme Tanya Lee, a critiqué le district scolaire pour le déménagement.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

28 juin 2014 : Cette image réalisée à partir d’une vidéo non datée publiée sur un compte de réseau social fréquemment utilisé pour les communications par l’Etat islamique, qui a été vérifiée et est cohérente avec d’autres rapports de l’AP, montre Abu Umar al-Shishani debout à côté du porte-parole du groupe parmi un groupe de combattants alors qu’ils déclarent l’élimination de la frontière entre l’Irak et la Syrie. (PA)

« C’est ce que veut dire l’État islamique. C’est une organisation terroriste. Cela n’a rien à voir avec les musulmans ordinaires. Le conseil scolaire de Toronto devrait être conscient de la différence », a déclaré Lee.

Murad a remporté le prix Nobel de la paix en 2018 et a fondé l’Initiative de Nadia, à travers laquelle elle est l’un des principaux défenseurs des survivants de l’exploitation sexuelle et du génocide.

Fisher n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.