Un djihadiste qui a endoctriné des partisans de Daech a été arrêté à Tarragone

03/12/2021 à 17:58 CET

.

La police nationale a arrêté à Tarragone un djihadiste fortement radicalisé qui a endoctriné de nouveaux partisans de Daech et qui l’était depuis plus de deux ans. consommer du contenu commettre des attentats et des exécutions de l’organisation terroriste.

L’homme arrêté a exercé une activité intense sur les réseaux sociaux et il entretenait des contacts fréquents avec des terroristes installés dans la zone de conflit, rapporte la Direction générale de la police.

L’opération, déployée mercredi dernier dans la province de Tarragone, a été développée par la Police nationale sous la coordination du Parquet et la direction du Cour centrale d’instruction numéro 2 de la Cour nationale, qui a décrété son entrée en prison ce vendredi.

L’enquête a commencé à la suite d’une opération du 20 mai 2020 au cours de laquelle la police nationale a traduit en justice deux personnes dans la ville de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), toutes deux récemment condamnées pour endoctrinement terroriste.

A la suite de cette opération, un citoyen maghrébin et un habitant de Tarragone qui a suivi les mêmes directives d’action que les personnes arrêtées, visant à attirer de nouveaux partisans de Daech.

Le détenu avait peu de relations personnelles et il a consacré une grande partie de son temps à la consommation de contenus djihadistes, de ceux aptes à commettre des actions terroristes à d’autres d’une extrême crudité dans lesquels sont visualisées des exécutions dirigées par Daech.

Au cours de la enquête le détenu avait également des contacts fréquents avec des membres de groupes terroristes au Moyen-Orient.

Les agents ont vérifié leurs relations sur les réseaux internet pour recruter et endoctriner de nouveaux adhérents mettre à disposition toutes sortes de contenus djihadistes.

L’opération a bénéficié de la collaboration du Centre National de Renseignement, des Mossos d’Esquadra et de la Direction Générale de Surveillance du Territoire du Maroc.