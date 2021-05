Un doc favori des fans quitte la série (RECAP) ⋆ .

Si vous ne comprenez pas qu’un certain personnage de Grey’s Anatomy vient de définir une stratégie de sortie dans l’épisode du 6 mai – saison 17, épisode 14, alias «Look Up Child» – alors permettez-nous d’être le porteur de mauvaises nouvelles. Ce fan de longue date quitte la série dans deux semaines. (Du côté positif, cependant, au moins le personnage en question semble se diriger vers une réunion romantique!)

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Grey’s Anatomy Season 17, Episode 14, “Look Up Child”]

“Look Up Child” est un épisode centré sur Jackson, et bien sûr, Jesse Williams est celui qui quitte Grey’s. Son personnage de chirurgien plasticien attire un Callie et se déplace à travers le pays pour un nouvel emploi passionnant.

Avant de partir, cependant, il doit vérifier avec deux personnages imposants de son passé: l’ex-femme April Kepner (Sarah Drew), avec l’ancienne star de Grey Sarah Drew faisant son retour très médiatisé dans la série, et le père séparé Robert Avery, avec Eric Roberts faisant une réapparition surprise dans le drame ABC. (Les conversations de Jackson avec April et Robert sont astucieusement entrecoupées dans cet épisode, mais nous récapitulerons l’épisode chronologiquement, par souci de clarté!)

Alors maintenant, nous savons où Jackson allait quand il a quitté Seattle pour un long road trip: retour au restaurant de Robert dans le Montana. Lorsque Jackson assombrit la porte du joint, il trouve Robert en train de préparer des repas pour des personnes dans le besoin. Jackson lui raconte ses frustrations avec la Fox Foundation et lui demande pourquoi sa mère, Catherine (Debbie Allen), a dit qu’il lui rappelait Robert.

Il s’avère que Robert partageait bon nombre de ces mêmes frustrations lorsque la fondation s’appelait encore la Fondation Avery et portait le nom de son père maintenant déshonoré. Fondamentalement, le père et le fils ont réalisé qu’il y avait trop de bureaucratie à la fondation pour faire un travail réel et substantiel.

Mais Jackson et Robert ne sont pas tous amis maintenant. Jackson trouve enfin le courage de demander à Robert pourquoi il l’a laissé avec sa mère Catherine il y a toutes ces années – et de dire qu’il blâme Robert pour sa propre tendance à fuir les relations quand les choses se compliquent. Et dans le feu de l’action, Jackson se coupe sur la trancheuse à viande… car que serait un épisode de Grey’s Anatomy sans urgence médicale?

Une fois que Robert a aidé Jackson à se soigner, le père et le fils passent quelques jours ensemble dans le Montana. Et finalement, Robert confie qu’il était convaincu que Jackson était mieux sans lui parce qu’il avait «absorbé l’histoire» que lui, Robert, était le foutu de la famille – un récit que son propre père lui avait fait croire – et il ne l’a pas fait. veux transmettre cela à Jackson. «Il ne s’est pas passé un jour où je n’ai pas regretté de vous quitter», dit Robert à son fils. “Et je sais que des excuses ne compenseront jamais cela.”

Robert observe que, contrairement à lui, Jackson est du genre coupable. En fait, dit Robert, Jackson est 10 fois l’homme que Robert est, même le pire jour de Jackson. «Vous avez peur de faire la mauvaise chose», ajoute-t-il. «J’avais peur de faire la bonne chose.»

Jackson part et retourne à Seattle, où le premier arrêt est la maison de Catherine. Il n’entre pas, cependant. Il se tient juste sur le perron, par temps orageux, disant à Catherine qu’il ne peut pas rester à Gray Sloan et qu’il reprend la fondation pour consacrer chaque centime à l’équité en santé: la santé des femmes, la santé des trans, l’équité raciale, les travaux. Et puis il part en disant qu’il doit parler à April.

Plus tard, Richard (James Pickens Jr.) réconforte Catherine en pleurant. Mais elle n’est pas triste, dit-elle à Richard. «Je n’ai jamais de ma vie ressenti une telle fierté», dit-elle.

Et enfin – en particulier pour les fans de Japril – Jackson se rend en avril. Elle est inquiète, disant à Jackson que leur fille, Harriet, a de la fièvre. De plus, sa maison est en plein désordre, et elle dit qu’elle et Matthew, son fiancé devenu ex-mari, travaillent tous les deux de longues heures.

Jackson tend vers Harriet, mais le courant se coupe alors qu’April prend une douche bien méritée. (Damn storm!) À la lueur des bougies, Jackson annonce la nouvelle en avril: il veut diriger la Fox Foundation pour créer plus d’équité dans les soins de santé. «Je pourrais regarder ma fille en face et savoir que j’ai fait tout mon possible pour lui offrir un monde meilleur», dit-il.

Gérer la fondation, cependant, signifie déménager à Boston, où a son siège social. Il demande à April de déménager à Boston, sachant que Matthew la suivra partout où elle ira. «Si vous aviez une chance de donner un sens à tout cela, de devenir ce que vous voulez être, n’essaieriez-vous pas vraiment, vraiment dur de le faire fonctionner?» Dit Jackson. April répond: «Je le ferais. J’ai fait.”

April ne veut pas déraciner toute sa vie, cependant, elle aime son travail, et de plus, elle n’est pas convaincue que Jackson est du genre administrateur. «Vous n’êtes pas ce type», dit-elle. “Je ne pense pas que vous le serez jamais.”

Mais les pauses du matin, elle chante un air différent, pour ainsi dire. «Vous êtes ce type, Jackson», dit-elle à son ex-mari. «J’étais un âne pour dire le contraire. … Tu le mérite.”

Ils rient de leur mauvais timing comique, avec April disant: “Nous n’avons jamais compris comment vouloir la même chose en même temps.”

Jackson propose d’aider à annoncer la nouvelle à Matthew, mais April admet finalement qu’elle et Matthew s’étaient séparés et qu’il avait déménagé à Philadelphie pour aider sa sœur malade. Il s’avère que Matthew enterrait juste toute la douleur et le ressentiment auxquels il s’accrochait depuis le moment où April (littéralement) a couru de l’autel et l’a laissé pour Jackson. «Il était toujours si en colère et si blessé», raconte April à Jackson. «Il a tellement essayé de ne pas me détester.

Ensuite, Jackson part en disant qu’il allait faire une mise en garde à Gray Sloan. Mais il ne prend pas congé avant de faire un gros câlin à April. Hum, dites-nous si nous sommes loin de la base ici, mais ne semble-t-il pas inévitable que Jackson et April ravivent leur relation à Boston, tout comme Callie et Arizona l’ont probablement fait à New York?

Dans tous les cas, la promo d’ABC à la fin de l’épisode dit que la tranche de Grey de la semaine prochaine est une spéciale «retour en arrière», remplie de moments mémorables des premières scènes de la série, et que nous aurons un adieu à Jackson dans un nouvel épisode deux. semaines à partir de maintenant.

Et en attendant, Williams commence ses adieux. “Je serai toujours reconnaissant pour les opportunités illimitées que m’offrent Shonda, le réseau, le studio, les camarades de la distribution, notre incroyable équipe, Krista, Ellen et Debbie”, a déclaré la star de Grey’s dans un communiqué à Deadline. «En tant qu’acteur, réalisateur et personne, j’ai eu la chance obscène d’apprendre tant de choses de tant de gens et je remercie nos magnifiques fans, qui insufflent tant d’énergie et d’appréciation dans nos mondes communs. L’expérience et l’endurance nées de la création de près de 300 heures de télévision mondiale de premier plan sont un cadeau que je porterai toujours. Je suis extrêmement fier de notre travail, de notre impact et d’avancer avec autant d’outils, d’opportunités, d’alliés et de chers amis. »

Grey’s Anatomy, les jeudis, 9 / 8c, ABC