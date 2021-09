Un document Apple révèle tous les détails de l’Apple Watch Series 7: poids, connectivité, plus

in

Un document interne Apple récemment révélé révèle plus de détails sur l’Apple Watch Series 7, y compris les poids, la connectivité et les composants internes. Le document de comparaison qu’Apple n’a pas encore partagé avec les clients montre que la montre est équipée d’un nouveau système S7 mais conserve le même processeur et les mêmes vitesses que la puce S6.

Hier soir, le développeur Stephen Troughton-Smith a découvert que l’Apple Watch Series 7 avait exactement le même processeur que l’Apple Watch Series 6 et ce document confirme cette nouvelle. Ce qui est différent, c’est l’image de marque. Apple appelle le nouveau SiP de la série 7, la puce S7. Bien que le processeur reste le même, il est probable que d’autres petits composants aient en fait changé pour s’adapter à l’affichage plus grand.

D’autres détails comme le poids de chaque modèle sont également inclus dans la documentation. Apple n’a pas encore révélé cette information sur apple.com. L’Apple Watch Series 7 en aluminium pèse 32,0 g/38,8 g contre 30,5 g/36,4 g l’an dernier. Les montres en acier inoxydable sont nettement plus lourdes, pesant 42,3 g/51,5 g contre 39,7 g/47,1 g l’année dernière. Les modèles en titane voient également un gain de poids important malgré l’utilisation de matériaux plus légers. Les modèles en titane de la série 7 pèsent 37,0 g/45,1 g contre 34,6 g/41,3 g l’an dernier.

Selon le document, la série 7 a le même haut-parleur que la série 6, toujours 50% plus fort que la série 3. La série 7 a les mêmes composants Bluetooth 5.0, la même puce U1, les mêmes 32 Go de stockage et le même international fonctionnalité d’appel d’urgence.

Vous pouvez télécharger le document pour vous-même en utilisant le lien Dropbox dans le tweet partagé avec nous ci-dessous. Gardez à l’esprit qu’Apple indique à la fin du document que toutes les spécifications sont toujours “sujets à modification sans préavis”.

