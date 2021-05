Un document chinois émerge prétendant montrer des plans pour militariser le coronavirus | Monde | Nouvelles

La chaîne d’information australienne a affirmé dimanche avoir découvert des documents prouvant que le gouvernement chinois prévoyait de militariser les coronavirus. L’ancre Sharri Markson a analysé les détails «effrayants» d’un document produit par des scientifiques militaires chinois, dans lequel ils discutaient de la militarisation des coronavirus du SRAS cinq ans avant que la pandémie COVID-19 ne frappe. L’hôte a affirmé que le document décrit l’efficacité de l’utilisation de bogues artificiels dans les zones de guerre, ce qui entraîne des conséquences catastrophiques.

Le document, dont le titre effrayant est: «L’origine non naturelle du SRAS et des nouvelles espèces de virus artificiels en tant qu’armes biologiques génétiques» aurait été rédigé il y a plus de cinq ans en 2015 par des scientifiques de l’Armée populaire de libération de Chine et de hauts responsables chinois de la santé publique. .

L’un des auteurs du document est l’ancien directeur adjoint du Bureau chinois de la prévention des épidémies, Lee Feng, tandis que le rédacteur en chef du document est Xu Dezhong, qui était le chef du groupe d’experts sur l’analyse des épidémies de SRAS sous le ministère chinois de la Santé.

Selon l’ancre Sharri Markson, Dezhong a informé et produit à plusieurs reprises des documents pour le gouvernement chinois tout au long de la crise du SRAS de 2003, alors que Feng est également étroitement lié au gouvernement.

Une section du livre se lit comme suit: «Par exemple, la nouvelle capacité de lyophilisation des micro-organismes a permis de stocker des agents biologiques et de les aérosols lors d’attaques».

Il poursuit en disant: «Les attaques par armes biologiques sont mieux menées à l’aube, au crépuscule, la nuit ou par temps nuageux parce que la lumière du soleil intense peut endommager les agents pathogènes.

Mais dans un paragraphe profondément troublant, le document se lit comme suit: << Les principaux impacts comprennent une charge énorme pour le système de santé. Les attaques par armes biologiques ont un effet beaucoup plus prolongé que les attaques classiques comme les explosions. Elles peuvent également mettre en évidence des maladies contagieuses qui peuvent être transmises par divers moyens. .

«Les armes biologiques ne causeront pas seulement une morbidité généralisée et des pertes massives, mais aussi une formidable pression psychologique qui pourrait affecter l’efficacité au combat.

Le document a continué et est devenu plus sombre dans ses plans pour causer autant de destruction que possible.

Le document poursuit en déclarant: “Tout comme les autres catastrophes, les gens vivront dans la peur des attaques pendant une période de temps considérable après une attaque, provoquant une déficience psychologique brève ou durable chez certains.”

Mais l’hôte de Sky News Australia a souligné aux téléspectateurs qu’il est peu probable que le document soit lié à Covid-19.

Mme Markson a déclaré: «Pour être clair … bien que les agences de renseignement soupçonnent, et qu’elles enquêtent sur cela depuis le début de l’année dernière, que le COVID-19 pourrait être le résultat d’une fuite accidentelle d’un laboratoire de Wuhan, rien ne le suggère. était une libération intentionnelle. “

Elle a ajouté: «L’importance de cet article est qu’il offre un aperçu rare de la façon dont les scientifiques de haut niveau de l’une des universités militaires les plus importantes de l’APL, où des niveaux élevés de recherche en matière de défense ont été menés, pensaient à la recherche biologique.»

La nouvelle intervient alors qu’une cache massive d’armes russes et chinoises a été découverte au Moyen-Orient.

Un navire de la marine américaine a saisi une cargaison illicite d’armes d’un boutre apatride dans les eaux internationales de la mer d’Oman.

L’envoi d’armes de fabrication russe et chinoise a été saisi par le croiseur lance-missiles américain USS Monterey les 6 et 7 mai 2021, Monterey a utilisé l’équipe d’interdiction avancée de la garde côtière américaine (AIT) pour monter à bord du boutre.

La cargaison illicite d’armes comprenait des dizaines de missiles guidés antichars avancés de fabrication russe, des milliers de fusils d’assaut chinois de type 56 et des centaines de mitrailleuses PKM, de fusils de précision et de lance-grenades propulsés par roquettes. D’autres armes à bord du boutre comprenaient des viseurs optiques avancés à usage militaire.