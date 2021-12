Un document du FBI montre à quel point il est facile d’accéder à vos données de discussion cryptées

Votre historique de messagerie crypté n’est peut-être pas aussi sûr que vous le pensiez.

Avec toutes les grandes entreprises technologiques qui parlent sans cesse de la confidentialité, il peut être surprenant d’entendre que les messages que vous pensiez être privés ne le sont pas nécessairement complètement. Un nouveau document du Federal Bureau of Investigation montre à quel point il peut être facile d’accéder à vos données.

Les applications de messagerie cryptées ne sont pas complètement à l’abri du FBI

Application Signal fonctionnant sur iPhone (à gauche) et Android (à droite). Source de l’image : Signal

Initialement obtenu par Rolling Stone, le document détaille le type de données que le FBI peut obtenir à partir d’applications de messagerie comme Signal, WhatsApp et iMessage d’Apple.

Malgré les affirmations d’Apple selon lesquelles « la vie privée est un droit de l’homme », iMessage est l’un des systèmes de messagerie cryptés les plus permissifs du marché. Selon le document du FBI, les forces de l’ordre peuvent accéder aux informations de base des abonnés. Selon la situation, ils peuvent également avoir accès à 25 jours de recherches iMessage à partir d’un numéro cible. Le FBI peut accéder aux sauvegardes d’un appareil cible avec un mandat de perquisition. En outre, toutes les sauvegardes iCloud de messages pourraient être remises aux forces de l’ordre.

WhatsApp propose également une tonne de paramètres axés sur la confidentialité. Et pourtant, c’est une autre application de messagerie cryptée avec des chiffres d’affaires assez importants lorsque des citations à comparaître et des mandats sont impliqués. Tout comme iMessage, le FBI peut accéder aux enregistrements d’abonnés de base lors de la signification d’une citation à comparaître. Une ordonnance du tribunal peut fournir des informations telles que les utilisateurs bloqués. Et, un mandat de perquisition accorde au FBI l’accès aux contacts de votre carnet d’adresses. De plus, ils obtiennent également tous les enregistrements des utilisateurs de WhatsApp qui ont le compte cible dans leurs contacts.

Les autres services de messagerie inclus dans le document sont Wechat, Viber, Telegram, Signal, Line et Wickr.

Dans quelle mesure vos messages sont-ils sûrs ?

Source de l’image : Facebook

Si vous comptez sur des applications de messagerie cryptées comme WhatsApp ou iMessage, cela peut être préoccupant. Cependant, nous pouvons toujours faire valoir que les forces de l’ordre ont besoin de ce type d’accès. Cependant, sans offrir un enregistrement transparent de cela aux consommateurs, cela semble un peu risqué.

De nombreuses personnes se sont tournées vers ces applications pour protéger leurs conversations quotidiennes avec leurs proches des annonceurs curieux et des mauvais acteurs en général. Ce document ne présente pas vraiment d’évaluation du risque que représentent vos données pour ces personnes. Cependant, cela soulève des questions sur la sécurité globale de vos données dans ces applications.

Si le FBI peut accéder si facilement à vos conversations privées, alors dans quelle mesure serait-il facile pour les mauvais acteurs de faire de même ? Malheureusement, il n’y a rien pour vraiment décomposer cela pour le moment. Tout ce que nous pouvons faire, c’est espérer que les applications de messagerie sont réellement protégées des mauvais acteurs, malgré l’accès que les forces de l’ordre pourraient leur accorder.