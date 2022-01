Un documentaire de Netflix sur Kanye West, « jeen-yuhs », sort une bande-annonce

Un documentaire sur la vie et la carrière de Kanye West arrive sur Netflix. Alors que jeen-yuhs: A Kanye West Trilogy, sera présenté en première sur le service de streaming le 16 février, les fans ont un aperçu de ce à quoi s’attendre dans une bande-annonce récemment publiée.

Le documentaire, réalisé et produit par Clarence « Coodie » Simmons et Chike Ozah avec le producteur Léa Natasha Thomas, comprend des séquences vidéo franches tournées par Simmons dès 2002. Les vidéos montrent West alors qu’il est passé du statut de producteur de musique recherché à la location à celui de l’un des artistes les plus célèbres et les plus polarisants de l’histoire du hip-hop.

Dans la bande-annonce, West est vu en train d’interagir avec un collègue rappeur et co-scénariste fréquent Rhymefest, en studio avec Jay Z pendant les sessions de The Black Album, avec Pharrell Williams pendant l’enregistrement de The College Dropout, à des images plus récentes de West en studio enregistrant d’autres musiques.

jeen-yuhs sera un événement de trois semaines sur Netflix, qui a acheté les droits du documentaire pour 30 millions de dollars, comme l’a rapporté Billboard. Présenté comme « 21 ans dans la fabrication », jeen-yuhs couvrira également la mort de la mère de West, le Dr. Donda Ouest, l’évolution de son empire de la mode, ainsi que sa candidature présidentielle infructueuse en 2020.

Simmons et Ozah ont beaucoup travaillé avec West au fil des ans. Ils ont réalisé le premier clip de West, « Through the Wire », ainsi que le dernier des trois clips de son single, « Jesus Walks », extrait de son album acclamé par la critique, The College Dropout.

Kanye West assiste au défilé Ralph Lauren lors de la Fashion Week de New York à Bethesda Terrace le 7 septembre 2018 à New York. (Photo de Rob Kim/.)

En plus de leurs collaborations avec West, le duo a également acquis une notoriété pour la réalisation de documentaires pour la série 30 pour 30 d’ESPN, dont Benji en 2012, un film sur la vie et la mort du phénomène du basket-ball pour adolescents de Chicago. Ben Wilson, et A Kid From Coney Island, un documentaire sur les retraités de la NBA All-Star Stéphane Marbury.

Avant de se diriger vers Netflix, jeen-yuhs fera sa première mondiale virtuelle au Sundance Film Festival ce mois-ci. La première en personne, qui devait commencer les projections en personne le 20 janvier, a été annulée en raison de la hausse des cas de COVID-19.

Iconic Events Releasing et TIME Studios publient un regard exclusif d’une journée sur l’acte 1 (Vision) le 10 février dans les cinémas du pays. TIME Studios a produit d’autres documentaires acclamés, dont celui de 2018 Arétha Franklin film de concert, Amazing Grace et documentaire de 2020 sur le défunt membre du Congrès et militant des droits civiques John lewis, John Lewis : Bon ennui.

« Malgré les protocoles les plus ambitieux, la variante Omicron avec ses taux de transmissibilité étonnamment élevés repousse les limites de la sécurité sanitaire, des voyages et d’autres infrastructures à travers le pays », a déclaré un communiqué des responsables de Sundance. « Et donc, aujourd’hui, nous annonçons : les éléments en personne du Festival de l’Utah seront mis en ligne cette année. »

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio « Dear Culture » ​​ou « Acting Up ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !