Un documentaire révèle les détails du divorce de Johnny Depp et Amber Heard

« Le film de Johnny montrera qu’il s’est retrouvé marié à une menteuse machiavélique qui ne reculerait devant rien pour protéger son image », indique le communiqué. « Alors que le film d’Amber explore comment elle a épousé l’homme de ses rêves pour le voir se transformer en un monstre violent alimenté par la drogue. »

« Grâce aux cassettes, aux vidéos personnelles et aux SMS présentés au tribunal, ces films donnent aux téléspectateurs un aperçu rare et important d’un mariage qui a tragiquement mal tourné et de mieux comprendre le problème extrêmement important de la violence domestique », a déclaré Nick corné, co-PDG d’Optomen, la société qui produit le documentaire.