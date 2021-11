11/09/2021 à 00:16 CET

Espagne il est, encore une fois, dans une situation extrême. L’équipe dirigée par Luis Enrique, qui a ému ses fidèles supporters dans le Eurocoupe et la Ligue des nations de l’UEFA – Compétitions dans lesquelles il a dépassé les attentes en atteignant respectivement les demi-finales et la finale -, il n’a pas une marge d’erreur excessive s’il veut se qualifier directement pour la Coupe du monde du Qatar et éviter les redoutables play-offs. Les matchs de cette pause contre la Suède et la Grèce sont deux véritables finales pour les « Rouges ».

Ce lundi, premier jour de concentration, la Fédération espagnole a préparé un événement très spécial pour se souvenir de ce qui a permis à l’équipe nationale d’aller loin dans le Championnat d’Europe organisé l’été dernier : « La force du groupe ». Les footballeurs convoqués par Luis Enrique ont revécu des semaines très intenses au niveau Football, mais surtout dans la section émotif: Sergio Busquets positif au coronavirus, erreurs d’Álvaro Morata en début de tournoi, match à vie ou à mort contre la Slovaquie, prolongations contre la Croatie, tirs au but contre la Suisse…

Dans le projet audiovisuel, qui verra le jour le prochain vendredi 19 novembre Sur Amazon Prime, vous pouvez voir le quotidien de l’Espagne sans filtres. Les caméras n’intimident pas un Luis Enrique totalement transparent. Dans ses leçons de tactique (« Le ballon est le joueur le plus rapide »), dans ses entretiens psychologiques (« Je n’ai vu aucune équipe qui joue comme nous ») et dans ses blagues (« Je commence à t’aimer, euh, Jordi », dit-il à Alba après que l’ailier ait répondu à une question sur le football). L’Asturien est l’un des entraîneurs qui transforment les problèmes en opportunités. Des personnes qui ont vécu des expériences dures dans le domaine personnel et qui sont capables de distinguer le football comme « un truc d’enfant ».

Jordi Alba a déclaré, juste après l’élimination de la « Roja » de l’Euro, qu’il ne s’était jamais senti aussi fier après une défaite. Dans le documentaire, vous pouvez assister à un groupe très uni qui s’est glissé dans le top quatre du continent l’été dernier, qui a une fois de plus démontré en Ligue des Nations qu’il a tellement de personnalité qu’il est capable d’être (et de gagner) les favoris. et que dans cette trêve, contre la Grèce et la Suède, il va falloir renforcer la force de l’union pour éviter, en tout cas, le repêchage.