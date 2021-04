Un documentaire sur Kate Middleton et William fait fureur à cause de la mention de Megxit – «Inutile» | Royal | Nouvelles

Kate Middleton et William: un expert discute de son anniversaire de mariage

Les fans de Royal se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur frustration après la diffusion par ITV de The Day Will and Kate Got Married, un nouveau documentaire le jour du mariage du duc et de la duchesse de Cambridge. Bien que le programme se concentre en effet sur les noces de conte de fées de Kate et William qui ont eu lieu il y a 10 ans, il y a eu des mentions de la fracture en cours entre la famille royale et le duc et la duchesse de Sussex.

Et certains observateurs ont jugé inutile d’ajouter les problèmes d’aujourd’hui dans un film axé sur un événement se déroulant il y a dix ans.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: « Oh, voici le dénigrement de Harry et Meghan. Tellement inutile. »

Un autre a déclaré: «Un programme parfaitement charmant gâché par la dernière petite fouille en mentionnant Harry et Meghan.

« Totalement inutile, le programme ne les concernait pas. »

Un troisième s’est plaint: « Pourquoi avaient-ils besoin de parler de Meghan et Harry à la fin pensant que ce documentaire était sur le jour du mariage de Will et Kate? »

Un documentaire sur le mariage de Kate et du prince William a également brièvement discuté de la rupture avec les Sussex (Image: GETTY)

Kate et le prince William le jour de leur mariage (Image: GETTY)

Un autre a sonné en disant: «Quelle surprise, ITV n’a pas pu s’empêcher de mentionner Harry et Meghan.

« Quand c’est leur 10e anniversaire, faites un documentaire à ce sujet, d’ici là, arrêtez de créer des drames inutiles ».

Et un autre a déclaré: « Il y avait tellement de choses qu’ils auraient pu couvrir sur le mariage de la décennie!

« Cependant, ITV a commencé par un commentaire sur » personne n’aurait pu imaginer que les frères se séparent 10 ans plus tard « et s’est terminé par un commentaire sur Megxit. Terrible documentaire. »

Kate et le prince William se sont mariés à l’abbaye de Westminster (Image: GETTY)

La première mention de la querelle en cours entre la maison de Windsor et les Sussex n’est venue que quelques minutes dans le documentaire.

La voix narratrice a déclaré: « Ce fut un jour qui a uni une famille inconsciente de la future discorde qui les diviserait – le jour où Will et Kate se sont mariés. »

Les dernières minutes du documentaire ont également été consacrées à la scission entre Harry et William.

Le narrateur, après avoir parlé de l’accueil que Kate a reçu de la famille royale, a déclaré: «10 ans plus tard et trois enfants plus tard, l’atmosphère à l’intérieur du cabinet est devenue toxique.

Kate et Meghan s’exprimant le jour de Noël 2018 (Image: GETTY)

Royals pendant le service du Commonwealth Day en 2020 (Image: GETTY)

« Après la sortie de Harry et Meghan de la vie publique en Grande-Bretagne, la famille royale a fait face à sa pire crise depuis la mort de Diana. »

Deux experts participant au film ont également exprimé leur point de vue sur la faille.

La commentatrice royale Katie Nicholl a déclaré: «William et Harry entretiennent depuis de nombreuses années une relation incroyablement étroite, vous savez, ce lien indestructible entre deux frères qui ont perdu leur mère.

« Mais quand Harry a rencontré celui-là, il ne pouvait plus vivre dans l’ombre des Cambridges. »

Kate et le prince William se sont mariés il y a 10 ans ce mois-ci (Image: EXPRESS)

L’auteur royal Robert Lacey a expliqué comment le départ de Meghan et Harry de la famille royale en tant que membres de la famille royale travaillant à plein temps a mis en lumière Kate et William – qui ont maintenant un poids plus important à porter entièrement sur leur épaule.

Il a dit: « Le conflit entre William et Harry sera résolu d’une manière ou d’une autre.

«Dans un sens, la vie de William et Catherine est devenue plus simple lorsque Harry et Meghan ont quitté le tableau et qu’il n’y avait plus de concurrence, ni de confusion quant à l’identité du couple vedette.

« Mais le défi est qu’ils sont maintenant le couple vedette et le seul couple. »

Kate et William avec Michael Middleton (Image: GETTY)

Le documentaire mettait également en vedette l’oncle de Kate, Gary Goldsmith, brodeur Gemma Murray – qui a travaillé sur la dentelle pour la robe de mariée de la duchesse, et la créatrice de gâteaux de mariage de Cambridges, Fiona Cairns.

Kate et le prince William se sont mariés le 29 avril 2011, une décennie après leur première rencontre à l’Université St Andrews en Écosse.

Leur mariage télévisé à l’abbaye de Westminster a été regardé par 36,7 millions de Britanniques à eux seuls.