Un documentaire sur le prince Harry et William suscite une réaction rare du palais de Buckingham face à des allégations « non fondées »

Buckingham Palace ne commentera peut-être pas toutes les histoires concernant la famille royale, mais il remettra les pendules à l’heure quand il le faudra. C’est exactement ce qu’ils ont fait en ce qui concerne le documentaire de BBC Two, The Princes and the Press. E! News a rapporté que Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace avaient publié une déclaration conjointe sur les allégations du documentaire. Leur déclaration, qui a été incluse à la fin du documentaire, a vu les membres de la famille royale répondre aux « affirmations infondées » selon lesquelles ils pensent que BBC Two a participé au programme.

À la fin du documentaire, diffusé fin novembre, BBC Two a partagé la déclaration conjointe qu’ils ont reçue de Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace. La déclaration disait : « Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine. Cependant, trop souvent, il s’agit d’affirmations exagérées et infondées provenant de sources anonymes qui sont présentées comme des faits et il est décevant lorsque quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »

Les princes et la presse se concentre sur les relations que le prince William et le prince Harry entretiennent avec les médias. La série, qui se compose de deux parties, présente un examen des années au cours desquelles les deux « ont tracé des parcours très différents de leur relation avec les médias ». La deuxième partie de l’émission spéciale, diffusée le 29 novembre, s’est concentrée sur la période entre 2018 et 2021. Comme ils se sont concentrés sur cette période, la deuxième partie mettait en vedette Harry et sa femme, Meghan Markle. Non seulement cela concernait la naissance de leur fils, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, mais il présentait également les tournées royales du duc et de la duchesse de Sussex. Comme le savent les observateurs royaux, ce programme a été publié plus d’un an après que Harry et Markle ont choisi de quitter le Royaume-Uni et la famille royale à la lumière du vitriol auquel ils ont dû faire face à la fois de la part des utilisateurs de médias sociaux et des médias du pays.

« Le film retrace les années qui ont précédé et inclus les fiançailles et le mariage du duc et de la duchesse de Sussex », lit-on dans la description complète de l’émission spéciale de BBC Two. « Fournissant un contexte pour la relation des princes avec les médias, le film examine certaines des activités illégales menées par certains journaux à la fin des années 1990 et au début des années 2000, y compris le piratage et le ‘blague’, et comment ces techniques ont été utilisées pour cibler les membres de la famille royale et leurs associés. » La BBC s’est prononcée sur les critiques qu’elle a reçues de l’émission spéciale en déclarant que l’émission spéciale concerne « la façon dont le journalisme royal est fait et présente une gamme de journalistes de l’industrie de la radiodiffusion et de la presse ».