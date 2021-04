Un doublé de l’Argentin Ortiz frappe le Gremio de la Libertadores

15/04/2021 à 04:10 CEST

. / Sao Paulo

le Indépendant de la vallée L’Équatorien, avec un doublé de l’attaquant argentin Christian Ortiz, a donné la cloche ce mercredi en se qualifiant pour la phase de groupes de la Copa Libertadores après battre la guilde 1-2 Brésilien à Porto Alegre. L’équipe dirigée par le Portugais Renato Paiva, originaire de gagner le match aller 2-1, a tracé le premier but de Jean Pyerre avec deux buts d’Ortiz, le premier d’entre eux sur un coup franc direct dans le temps additionnel de la première mi-temps.

Les “ Matagigantes ” ont été à la hauteur de son surnom et, avec le football direct, ont éliminé un triple champion de Libertadores, qui, en proie à des pertes, a pardonné en première mi-temps et joué avec un de moins à la 63e minute après l’expulsion de Maicon. Independiente jouera la prochaine phase du tournoi de club de football le plus prestigieux d’Amérique dans le groupe A, avec le Brésilien Palmeiras, l’actuel champion, l’Argentine Défense et Justice, et l’Université péruvienne.

Les premières minutes laissaient présager un match fou, un échange entre deux équipes qui avaient des occasions claires de dégager le score, tous deux dans des jeux stratégiques. Le premier était du Monténégro pour Independiente, avec un tir du pied gauche à l’intérieur de la petite zone qui dépassait le but de Brenno. Gremio l’avait dans la tête de Ferreira, qui, sans marque, n’a pas non plus frappé la sortie d’un corner. L’ailier de 23 ans a joué un rôle clé en première période, bien qu’il ait échoué dans les derniers mètres. La défense avancée d’Independiente était une invitation dont le Gaúcho tricolore ne réussit pas à profiter pleinement.

Jean pyerre Il a enthousiasmé la Guilde en engageant un rejet de la défense équatorienne, en dominant devant et en lançant un fouet qui a glissé dans le but de Ramírez, à la 22e minute. La réaction d’Independiente n’est pas venue et, pour aggraver les choses, a commencé à multiplier vos erreurs derrière. Ramírez a tenu bon en deux face à face contre Maicon et Ferreira avec deux arrêts miraculeux.

Avant la pause, Independiente a relâché un peu plus – ou la Guilde s’est relâchée – et a remporté un prix dans un coup franc direct qui a transformé Ortiz. L’attaquant argentin a surmonté la barrière et a mis le ballon dans l’équipe de Brenno. Inarrêtable.

L’égalisation a transformé les Rayados del Valle, qui sont sortis avec un autre face à face en seconde période, plus incisif et dangereux. La Guilde était toujours groggy. L’absence sur le banc de l’entraîneur Renato Gaúcho, avec covid-19, commençait à se faire remarquer.

Diego Souza a réussi à nouer la cravate, mais sa vaseline est devenue haute. Pepê, très interrogé cette saison, est entré pour tenter de reprendre le contrôle du match. Toute tentative de lever l’égalité a été gâchée par l’expulsion pour un double jaune de Maicon, à la 63e minute. Trois minutes plus tard, le deuxième but d’Ortiz, qui a contrôlé avec sa poitrine une passe pompée de son compatriote Faravelli et a frappé avec un tir puissant à Brenno. C’était la touche finale pour les Brésiliens, qui disent au revoir à la première modification de l’un des buts de la saison.