Un double tir de noix a conduit à l’une des interceptions d’Aaron Rodgers



Cela a été une grosse semaine pour les incidents liés aux testicules. Vous avez tout ce que l’ami du cousin de Nicki Minaj STD a obtenu et a blâmé ses testicules enflés sur le vaccin Covid, et maintenant vous avez Aaron Rodgers lançant un INT et le blâmant aussi sur ses noix.

Rodgers, qui a été extrêmement critiqué à la suite de la défaite des Packers face aux Saints dimanche, est allé à l’émission de Pat McAfee et a expliqué ce qui s’était passé pendant la pièce. “Il y a des interceptions que vous voulez récupérer”, a déclaré Rodgers. “Certains ne sont pas de votre faute, mais le premier de dimanche était entièrement dû au tir à double noix que j’ai pris.”

La vidéo du prétendu coup de double écrou n’est pas concluante. Le manque lamentable de la NFL de bon travail de caméra à base de noix nous a vraiment laissé tomber sur celui-ci. On peut voir que Rodgers est touché, la balle est une sorte de canard et il tombe par terre de douleur et ne se relève pas.

Si vous êtes comme moi et que vous analysez tout à l’excès, vous êtes probablement aussi curieux de savoir ce qu’est réellement un shot à double noix. Parlons-nous de deux coups de noix différents sur la même pièce ? C’est un coup par le même joueur qui a causé deux traumatismes testiculaires ? Comme Rodgers l’a expliqué, ce sont deux bras oscillants qui ont frappé les deux testicules dans le même jeu.

“Juste avant de le lancer, j’ai pris une corde à linge à gauche, et quelqu’un à droite avec une croix à droite, un coup à double noix.”

Ce que nous avons ici est un effet de ciseaux. Deux objets qui se balancent, comme des obstacles sur un parcours de gladiateurs américains, sauf qu’au lieu d’essayer de faire tomber les concurrents d’une plate-forme, ils entrent tous les deux en collision avec les noix d’Aaron Rodgers. Nous pouvons appeler celui-ci un “Double Jeopardy”, imo.

En tout cas, j’espère qu’Aaron Rodgers et ses testicules vont bien.