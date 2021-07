Un draft NBA de cloches : Garuba et Aldama présents

Le brouillon est ici. L’une des soirées les plus attendues de la NBA, celle au cours de laquelle les futures stars de la Ligue ont leur premier contact avec le basket professionnel. Dans lequel les franchises rêvent de renverser la vapeur et de commencer à construire des projets gagnants. Une nuit, en somme, d’illusion, qui cette année sera suivie avec grand intérêt en Espagne… Et aussi à Tokyo.

Usman Garuba, attaquant de 19 ans du Real Madrid, connaîtra son avenir immédiat à l’aube de jeudi à vendredi (02h00 heure espagnole, à #Vamos). Si toutes les prédictions sont correctes, les Espagnols sera choisi parmi les 20 premières positions et j’espère qu’il sera proche du top 10. Cela fera sans aucun doute jouer Garuba l’année prochaine en NBA, puisqu’il accéderait à un salaire suffisamment important pour payer la clause de sortie qu’il a signée avec l’équipe blanche (selon le journaliste Donatas Urbonas, C’est trois millions et ça monterait d’un autre au prochain cours). S’il part, il sera le 18e Espagnol à franchir le pas et le premier depuis Juancho en 2016 (Cet automne-là, son frère Willy est également parti, repêché un an plus tôt). L’ancien joueur étudiant a été choisi à la 15e place et est le quatrième joueur national sélectionné dans une position aussi élevée (Pau Gasol était troisième en 2001; Ricky, cinquième en 2009; et Fran Vázquez, onzième en 2005). Cela explique la valeur qu’ils accordent à Garuba aux États-Unis et l’importance de sa position ce soir.

Santi Aldama

Mais Garuba n’est pas le seul Espagnol à figurer dans le repêchage cet été. Il y a aussi Santi Aldama, un joueur canarien qui a passé les deux dernières années à l’Université de Loyola Maryland et qu’il vise à sortir au second tour (positions de 30 à 60). Aldama et Garuba sont de vieilles connaissances dans les catégories inférieures de l’équipe nationale. Ensemble, ils ont remporté le championnat d’Europe des moins de 18 ans il y a deux ans et, bien qu’ils aient tous deux terminé dans le quintette idéal, Aldama était le MVP de ce tournoi.

Étoiles

Au-delà des intérêts espagnols, ce projet a pour objectif d’être l’un des plus mémorables des prochaines années. Au moins, l’attente est énorme avec quatre joueurs comme candidats clairs pour les quatre premières positions, dans lesquelles ils auront la chance de choisir, par ordre décroissant, Detroit Pistons, Houston Rockets, Cleveland Cavaliers et Toronto Raptors. Selon tous les experts et éclaireurs, ces quatre joueurs pointent vers les futures stars de la Ligue. Et parmi eux celui qui brille le plus est Cade Cunningham. Base de l’État de l’Oklahoma, avec son 2.03, il y a ceux qui le comparent déjà à Luka Doncic même si, en sa faveur, il a une meilleure performance défensive que le Slovène. Un joueur qui peut être générationnel Et ce serait une vraie surprise s’il ne prenait pas la première place ce soir. Lui-même semble l’avoir clair et a déjà déclaré que Detroit est l’endroit où il serait le plus excité de jouer la saison prochaine.

Derrière lui, Jalen Suggs, un meneur de jeu classique, Jalen Green, un marqueur, et Evan Mobley, un centre qui fait tout, ils devraient diviser les positions de 2 à 4. Mais cette portée a des joueurs plus intéressants, y compris d’autres étrangers. Certains peuvent même sortir au-dessus de Garuba, comme L’Australien Josh Giddey et le Turc Besiktas centre Alperen Sengun. Et à Barcelone, ils seront également attentifs, depuis sa récente signature, la garde lituanienne Rokas Jokubaitis, pourrait aller aux États-Unis sans même débuter avec la chemise culé.