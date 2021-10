Un drame britannique primé s’installe aux États-Unis

Excellente nouvelle pour les fans de drames britanniques sombres : Happy Valley revient pour une troisième et dernière saison. Cela fait plus de cinq ans depuis la finale de la deuxième saison de la série BBC, et les fans avaient abandonné l’espoir qu’il y aurait une quelconque résolution. Les stars Sarah Lancashire, James Norton et Siobhan Finneran reviendront toutes pour la saison de six épisodes.

Alors que les acteurs et l’équipe présenteront des visages familiers, il y a quelques changements de production pour Happy Valley. Selon The Hollywood Reporter, la troisième saison sera réalisée par la maison de production de BBC Studios Lookout Point malgré les deux premières saisons réalisées par la Red Production Company soutenue par StudioCanal. La saison trois aura également une maison différente aux États-Unis. Happy Valley a attiré le public américain sur Netflix à l’origine, mais la saison trois sera diffusée sur AMC. Les deux premières saisons sont disponibles en streaming sur AMC+.

La troisième saison mettrait en vedette le sergent Catherine Cawood (Lancaster) découvrant les restes d’une victime de meurtre dans un gang, ce qui la ramènera à son ennemi juré, délinquant sexuel et meurtrier Royce (Norton). Alors que Cawood essaie d’endiguer la marée de drogues et de crimes qui se déversent dans la vallée, elle essaie également d’entretenir sa relation avec sa sœur, Claire (Finneran).

« Je suis ravie de me retrouver dans le monde de Catherine Cawood, de sa famille et de ses collègues pour le dernier volet de la trilogie Happy Valley », a déclaré la showrunner Sally Wainwright. « C’est merveilleux de voir l’impact durable que cette série a eu sur le public du monde entier. Je suis ravi que Sarah, James et Siobhan soient de retour à bord pour ce que j’espère être la meilleure saison à ce jour, et ravi une fois de plus de travailler avec la merveilleuse équipe de Lookout Point, la BBC et nos nouveaux collègues d’AMC. »

« Il est temps de laisser le chien voir le lapin », a ajouté Lancashire. « Affronter Tommy une dernière fois est un privilège merveilleux et intimidant et quelque chose que j’attends avec impatience depuis que nous avons terminé la dernière série, il y a six ans », a déclaré Norton, qui a depuis joué dans In The Nevers et Little Women de Greta Gerwig. . « Je suis tellement excité de travailler à nouveau avec les talentueuses Sally et Sarah. Je pense que nous devrions tous partir en vacances en péniche, pour l’amour du bon vieux temps. »

« Je suis tellement ravie de retourner à Happy Valley en tant que Clare, et ravie de pouvoir maintenant répondre à la question : ‘S’il te plaît, dis-moi qu’il va y avoir une autre Happy Valley ?’ avec un retentissant ‘Oui, il y en a' », ajoute Finneran. La production devrait démarrer au début de l’année prochaine.