un drame policier solide de Michael Mann-esque ⋆ .

Évaluation:

7/10

Jeter:

Thomas Ian Nicholas… Ethan (comme Thomas Nicholas)

Mickey Rourke… Kaden

Penelope Ann Miller… Nicole

Lou Diamond Phillips… Dr Cruz

Sean Astin… Frankie

Kelly Arjen… Mia

Matt Ryan… Jake

Andrew Keegan… janv.

Écrit et réalisé par Brian Metcalf

Les thrillers à petit budget ont un certain charme. Bien sûr, les aspects techniques peuvent ne pas être à la hauteur de la plupart des productions modernes; et, oui, le jeu d’acteur ne dépasse jamais les normes du film B, mais de tels traits ne font qu’ajouter à la saveur. Si quoi que ce soit, ces films sont des exercices intéressants dans l’art de la réalisation de films à petit budget, où la créativité, la narration forte et la mise en scène intelligente vont très loin.

Alors, ça va avec Négatif, un drame policier à très petit budget qui est étonnamment proche de capturer l’esprit et le style des thrillers de Michael Mann qu’il aspire clairement à être. Sous la direction de Brian Metcalf, Négatif creuse profondément pour raconter son histoire tragique de vengeance; et présente une poignée de personnages fascinants qui ont tous l’occasion de briller.

L’histoire suit Ethan (Thomas Nicholas), un Américain qui travaille dur qui l’a fait ici avec la société. Son psychiatre, joué par Lou Diamond Phillips, dit qu’il est en colère; et nous voyons que la colère s’est répandue sur le visage d’Ethan alors qu’il vaquait à ses activités quotidiennes, à savoir prendre soin de sa soeur droguée Mia (Kelly Arjen), affronter son patron Frankie (Sean Astin) et s’occuper du des clients bruyants et intrusifs qui tombent dans sa voiture pendant des quarts de travail interminables de fin de nuit comme Uber.

La situation difficile d’Ethan prend un plongeon encore plus raide lorsque Mia et son petit ami se retrouvent avec un chef de file de la drogue local nommé Kaden (Mickey Rourke) et finissent par mourir, forçant le frère en colère à rechercher les responsables et le fer à repasser sanglant.

Cela semble assez rudimentaire, non? Sauf que Metcalf, qui a également écrit le film, prend le temps de vraiment étoffer ses personnages, à tel point que, acteur ringard soit damné, nous nous soucions réellement de ce qui leur arrivera à la fin du film.

En effet, la meilleure scène n’arrive pas avec une vague de sang ou de violence, mais via un moment de calme partagé entre Ethan et Kaden (moulé d’après le fameux coffee shop peu entre Al Pacino et Robert De Niro dans Chaleur) dans lequel le trafiquant de drogue, fatigué du monde, réfléchit tristement à sa vie passée en tant qu’enfant désireux de jouer au baseball.

«Ce n’est pas comme ça que j’ai planifié ma vie», dit Kaden d’un air abattu.

Metcalf va au-delà du thriller standard et livre un film qui est, à la base, une étude de personnages brisés défaits par la société, dont aucun n’a raison ou tort, juste perdus dans un monde qu’ils ne comprennent pas. Et bien que l’exécution de l’histoire puisse vous laisser désirer – à savoir, les sauts distrayants, les livraisons de lignes bizarres, le sang CGI peu convaincant et certains artifices de complot stupides – ces thèmes centraux sont suffisamment forts pour vous garder investi dans l’histoire jusqu’aux sanglants , Collatéral– fin inspirée.

Les performances sont généralement bonnes. Rourke, en particulier, maintenant des années loin de son tour nominé aux Oscars Le lutteur, propose un excellent travail en tant que Kaden. Tandis que Nicholas, chargé de jouer un personnage qui porte littéralement son intensité sur sa manche, livre une performance convaincante, sinon légèrement exagérée, en tant qu’Ethan. La séquence dans laquelle le personnage déchaîne sa colère avec toute la fureur d’un dieu de l’Ancien Testament sur un bâtiment entier rempli de marchands de drogue – abattu en une seule prise – sans rien d’autre qu’un fer à repasser est à la fois choquante et passionnante. Vous applaudissez pour la justice mais pleurez l’âme d’Ethan.

Maintenant, ce n’est rien de nouveau. Les films de vengeance sont un centime une douzaine. Mais le meilleur du lot, comme Souhait de mort et, plus récemment, John Wick, sont capables de combiner le sens avec la folie. Après tout, qui se soucie de John Wick si son chien n’est pas tué?

Grâce à la main ferme de Metcalf, Négatif s’élève au-dessus de la récolte typique et offre un regard intime sur le ventre de la société, un endroit rempli de meurtriers et de scélérats qui déplorent tranquillement le chemin brisé qu’ils ont choisi.