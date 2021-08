Un drone détecte des voleurs présumés sur le toit d’une banque

16/08/2021 à 10h00 CEST

SPORT.es

La BBC a rapporté que trois voleurs présumés ont tenté de se cacher de la police sur le toit d’une banque, il a été déjoué par un drone à imagerie thermique. La police du Nottinghamshire s’est rendue à la banque Santander à Stockwell Gate, Mansfield, à 01h10 après l’activation de l’alarme anti-intrusion.

Les agents n’ont pu trouver aucun suspect jusqu’à ce que le drone des forces de police repère trois personnes sur le toit.. Deux hommes, âgés de 25 et 40 ans, et une femme, 31 ans, ont été arrêtés pour vol et restent en détention. La police a déclaré que le service d’incendie et de secours du Nottinghamshire était également présent pour aider les agents à fouiller le toit. On ne sait pas si quelque chose a été pris à la banque.

Le sergent-détective Lauren Morgan a déclaré : “C’est un excellent exemple de la façon dont divers services de la force peuvent travailler ensemble. pour obtenir de bons résultats et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé aux arrestations. »