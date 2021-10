Un duel à saveur de vengeance

Au moment d’écrire ces lignes, les Braves d’Atlanta ont battu les Dodgers de Los Angeles 3-2 lors du premier match de la série de championnats de la Ligue nationale.

Avec la victoire, l’équipe de la division Est dans l’ancien circuit donne un coup d’autorité face aux champions actuels, car en plus de remporter le match dans lequel s’est lancé sa figure principale, Max Fried, ils ont su manier les fils de un match très bien complexe qui est venu à égalité pour deux points en neuvième manche.

On parle de la réédition de la finale de la Ligue nationale en 2020 et si les Dodgers sont toujours l’équipe à vaincre, surtout après avoir éliminé les Giants de San Francisco ; Il est également vrai qu’Atlanta a un tangage de haut niveau avec des hommes comme Max Fried et l’expérimenté Charlie Morton ; suffisamment d’éléments pour se venger.

Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions mais les Braves s’annoncent solides pour ce duel et le rêve de leurs fans d’atteindre les World Series pourrait bien se réaliser, un événement qui ne s’était plus produit depuis 1999.

De même, ceux dirigés par le controversé Dave Johnson ont l’expérience et le tournage compétitif pour avancer à nouveau dans le conflit du titre; quelque chose qu’ils réaliseraient pour la quatrième fois au cours des cinq dernières années.

Beaucoup parlent déjà que le champion actuel sortira de cette confrontation et les faits sur le terrain semblent concorder avec les experts.