Un duo des Cartes touché par la gloire

Depuis qu’ils ont fait leurs débuts ensemble en triple A avec Memphis en 2004, Adam Wainwright et Yadier Molina n’avaient jamais pensé que l’histoire les réunirait d’une manière aussi spéciale.

Quelques saisons plus tard, déjà dans la grande équipe des Cardinals de St. Louis, plus précisément le 6 avril 2007, Wainwright et Yadi ont commencé à tisser leur destin et ce vendredi, ils ont atteint 300 matchs en tant que batteur en MLB.

Il y a quelques mois, ce duo de stars avait consécutivement dépassé Red Ruffing et Bill Dickey des Yankees de New York pour diriger plus tard les célèbres Don Drisdale et John Roseboro des Dodgers de Los Angeles.

Dans cette même campagne, l’icône portoricaine et l’emblématique lanceur américain pourraient dépasser les 306 matchs de Red Faber et Ray Schalk des Chicago White Sox pour se classer ainsi troisième de la liste historique.

À plusieurs reprises, les deux joueurs se sont félicités du travail de l’autre, ce qui témoigne clairement du professionnalisme des deux, ainsi que d’un haut niveau de compétition en tant qu’athlètes.

Ce que beaucoup se demandent, c’est s’il y aura une saison 2022 pour Yadi et Wainwright ; Jusqu’à présent, le Portoricain est confirmé, il ne reste plus qu’à attendre la décision et l’issue ultérieure de son partenaire. Si tel était le cas, les 324 matchs de Mickey Lolich et Bill Freehan seraient laissés pour compte et la paire de cartes serait en tête de la section.

Cependant, nous vivons un contexte mémorable avec ces joueurs et chaque note obtenue ne peut qu’être applaudie et respectée par les amateurs de baseball.