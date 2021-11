Un dysfonctionnement rappelle la guerre des cultures qui a éclaté pour Janet Jackson

Le huitième album studio de Jackson, Damita Jo, s’est encore vendu à plus de 3 millions d’exemplaires, mais cela a été considéré comme terne à son époque de non-streaming, surtout pour elle (pas aidée par MTV restant à distance et une présence radio diminuée, qu’un Clear Channel l’exécutif insiste sur le fait que ce n’était pas par conception à l’échelle de l’entreprise, bien qu’il ne puisse pas parler pour les stations locales). Après son neuvième album, 20 YO (également certifié platine, avec 1,5 million d’exemplaires vendus) est sorti en 2005 et son contrat a été rempli, elle a quitté le label de longue date Virgin Records pour Island Records.

Pendant ce temps, la FCC enquêtait et le Congrès tenait des audiences. « Vous saviez ce que vous faisiez ! indigné Républicain Rep. Heather Wilson du Nouveau-Mexique a accusé le président de Viacom de l’époque Mel Karmazin. « Vous saviez quel genre de divertissement vous vendiez ! Et vous vouliez que nous soyons tous en effervescence, ici dans cette salle et sur la cour de récréation de l’école de mes enfants, car cela améliore vos notes, cela améliore votre part de marché et cela les poches. «

Karmazin, qui a démissionné en mai 2004 et est devenu PDG de Sirius Satellite Radio, a répété que personne chez CBS, Viacom, MTV ou la NFL n’avait su ce qui allait se passer au Super Bowl.

Comme dans, elle l’a fait, pas nous.

Enfin Rép. Bobby se précipite, un démocrate de l’Illinois, se demande lors de ces audiences : « Où est Justin Timberlake ? » dans tout cela. représentant Barbara Cubin, républicain du Wyoming, a confirmé : « Justin Timberlake mérite plus qu’une simple tape sur la main. Il faut être deux pour danser le tango et je pense que seul un homme louche permettrait à Janet Jackson d’en assumer l’entière responsabilité.

Timberlake, semblant plus contrit, a réfléchi dans une autre interview avec les médias: « Si vous considérez cela 50-50, je veux dire, j’ai probablement 10% de responsabilité, et je pense que cela en dit long sur la société. »