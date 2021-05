Un e-mail de LSBU qui fuit suggère des plans pour réduire les deux tiers des cours de premier cycle ⋆ .

Un e-mail envoyé au personnel de la London South Bank University (LSBU) a décrit les réductions potentielles des cours de premier cycle en sciences humaines en raison de «mauvais résultats des diplômés» qui seront «pénalisés» par le Bureau des étudiants (OfS), selon le Guardian.

L’histoire et la géographie ne seront plus accessibles aux étudiants, et les réductions totales des cours pourraient représenter les deux tiers des diplômes de premier cycle actuellement proposés par la LSBU, passant de 155 à 50.

Plusieurs cours ont déjà été retirés de l’UCAS pendant le processus d’admission «sans aucune consultation préalable avec le personnel concerné», et après avoir remis aux étudiants des offres qui ont dû être révoquées. Un conférencier a déclaré: «L’histoire avait 60 applications en direct lorsqu’elle a été retirée».

Ces réductions soudaines de cours font suite aux mesures prises par le gouvernement et l’OfS pour réduire les diplômes de «faible valeur» qui ne «conduisent pas à une augmentation des revenus». Dans le courrier électronique envoyé au personnel de la LSBU, la vice-chancelière pro Deborah Johnston déclare qu’en raison des résultats de la LSBU «inférieurs à la moyenne du secteur», ils doivent «modifier ces statistiques en priorité pour éviter les sanctions de l’OfS».

L’UCU soutient que l’université n’a pas correctement consulté le personnel sur les réductions de cours et a écrit au vice-chancelier de la LSBU, David Phoenix, appelant à «une suspension de l’examen du portefeuille qui a déclenché une anxiété généralisée».

Ils disent que le personnel a été «jeté sous le bus» en raison du désespoir de l’université de s’aligner sur les coupes gouvernementales en sciences humaines, un enseignant de la LSBU disant: «Tout n’est pas clair pour nous. Il y a beaucoup de peur.

«Dans un cas, un membre du personnel a constaté que son cours avait été fermé parce qu’un étudiant potentiel ne pouvait pas trouver le cours sur le site Web de l’UCAS».

L’université a répondu à cette réaction et au rapport du Guardian soulignant la diminution des cours de premier cycle de 155 à 50, en disant: «Un simple comptage des cours est une approche trop simpliste et statique pour comprendre ce que les étudiants peuvent étudier et apprendre à LSBU. Les améliorations que nous apportons signifieront que de nombreuses spécialités qui n’étaient auparavant disponibles que dans des cours fragmentés seront réduites.

«L’histoire et la géographie ont été des ajouts récents au portefeuille de la LSBU, mais n’ont pas réussi à susciter l’intérêt des étudiants dans leur forme actuelle. Moins de 20 étudiants de premier cycle étaient inscrits dans ces deux domaines cette année.

«Dans l’ensemble, il y a eu très peu de changement.»

