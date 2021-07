Un e-mail montre que Newsom savait que le camp de basket de son fils était une affaire facultative pour les masques – RedState ⋆ .

Tard lundi soir, une photo a commencé à circuler parmi les parents californiens opposés aux mandats de masque dans les écoles ou dans les camps de jeunes/activités sportives montrant prétendument le fils aîné du gouverneur Gavin Newsom, Hunter, participant à un camp de basket-ball d’été en salle – sans masque – le matin même. La photo faisait partie d’une publication sur les réseaux sociaux par l’opérateur du camp, vantant le succès du premier jour de la 6e semaine du camp d’été.

Mardi matin, RedState a reçu la confirmation de personnes dont les enfants pratiquent des sports pour jeunes avec les enfants de Newsom que le garçon sur la photo était bien Hunter Newsom, 10 ans.

La photo a provoqué un tollé parmi les parents qui ont vu leurs enfants se débattre sur le plan scolaire, physique et émotionnel tout en étant tenus à l’écart de leurs activités scolaires et sportives normales tandis que les enfants de Newsom fréquentaient leur école privée coûteuse en personne – et pouvaient maintenant apparemment participer à sports d’intérieur, sans masque. Selon les directives de santé publique de la Californie, les enfants âgés de 2 à 11 ans sont tenus de porter des masques à l’intérieur à l’école et dans « d’autres milieux de jeunes ».

Du Département californien de la santé publique (CDPH) “Face Coverings Q&A” :

Il existe certaines situations identifiées par le CDC où les couvre-visages sont obligatoires pour tout le monde, quel que soit le statut vaccinal, notamment : À l’intérieur dans les écoles de la maternelle à la 12e année, les garderies et autres établissements pour jeunes.

Qu’est-ce qu’un « milieu jeunesse » ? (C’est nous qui soulignons) :

Les « établissements pour les jeunes » comprennent les écoles et les garderies de la maternelle à la 12e année, et couvrent également les camps de jour pour les jeunes, les sports pour les jeunes et d’autres activités pour les jeunes, y compris des représentations théâtrales et musicales et des orchestres. Une mise à jour des directives du CDC est à venir pour les établissements pour jeunes.

De toute évidence, des masques auraient été nécessaires au camp si l’on voulait suivre la directive non scientifique. La plupart des lecteurs de RedState seraient tout à fait d’accord pour envoyer leur enfant dans un camp de sports d’été où ils ne seraient pas obligés de se priver d’oxygène pour y assister, et il semble que Gavin Newsom ressente la même chose. Ou, il l’a fait jusqu’à ce qu’il soit découvert. Fox News a également obtenu la photo et a interrogé le bureau de Newsom à ce sujet. Le spox de Newsom a répondu dans une déclaration envoyée par courrier électronique :

« Les Newsoms étaient inquiets de voir des enfants non vaccinés démasqués à l’intérieur d’un camp que leurs enfants ont commencé à fréquenter hier. Leurs enfants ne participeront plus au camp.

Tout d’abord, il est étonnant que Newsom ait même répondu à Fox News, le réseau qu’il insulte régulièrement sur Twitter, accusant ses personnalités d’être complices de tous les décès dus au COVID et accusant le réseau lui-même de diffuser des informations erronées sur les vaccins et de créer une hésitation vaccinale – malgré le fait que de nombreux Fox Les personnalités de l’actualité insistent constamment sur le fait qu’elles sont vaccinées. Il aurait pu ignorer le scandale potentiel comme il l’a fait tant de fois dans le passé, et personne dans les médias grand public ne l’aurait interrogé. Sa réponse est un signe que le dernier sondage montrant qu’essentiellement la moitié des électeurs probables de l’État vont voter pour le rappeler a vraiment ébranlé sa confiance en battant le rappel.

Newsom a cependant commis deux erreurs dans sa déclaration. D’abord, il a feint la surprise/l’inquiétude que les enfants aient été démasqués. Ensuite, il a puni son enfant en le faisant sortir du camp. Si Newsom voulait gagner des points avec des personnes pensant en faveur du rappel, il aurait pu dire quelque chose comme ceci :

«Comme vous le savez, j’ai été un grand partisan de suivre la science, y compris le masquage et la distanciation sociale. Bien que j’aie été surpris que tant de parents autorisent leurs enfants à participer au camp sans masque, j’ai également été frappé par la joie de mon fils lorsqu’il est rentré du camp hier soir. En me racontant sa journée, il m’a dit à quel point c’était bon d’être à nouveau normal et de jouer au basket avec ses amis. Pour la première fois depuis longtemps, il s’endormit avec le sourire aux lèvres. «Je suis resté éveillé à lire tout ce que je pouvais trouver sur la transmission chez les enfants et en faisant du sport. Ce que j’ai appris en lisant cette science mise à jour et en rencontrant des responsables de la santé publique, nous pensons que les enfants peuvent faire du sport à l’intérieur, sans masque, s’ils prennent des précautions normales comme se laver soigneusement les mains après le match et en utilisant un désinfectant pour les mains. Donc, je change maintenant les directives…. » bla bla bla.

Bien sûr, aucun d’entre nous ne croirait que son revirement a quelque chose à voir avec la science, mais Newsom s’en tire tout le temps avec ces tongs.

Pour Newsom, prétendre qu’il ne savait pas que des dizaines d’enfants, dont la plupart avaient moins de 12 ans, ne seraient pas vaccinés ou porteraient des masques n’est tout simplement pas crédible. Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas être vaccinés, comme il le sait bien, le camp a envoyé plusieurs e-mails aux parents les informant que les règles sur les masques ne seraient pas appliquées, et le site Web du camp et les profils de réseaux sociaux contiennent des dizaines de photos des cinq dernières semaines. du camp montrant zéro athlète masqué.

Un parent de la cinquième semaine a envoyé une capture d’écran de l’e-mail envoyé par le directeur du camp à « Reopen California Schools », un groupe qui a poursuivi Newsom et l’État pour des mandats de masque. Le groupe a posté cette capture d’écran sur Twitter :

Ce courriel vient d’être envoyé par un parent participant au même camp. Il n’y a absolument aucun moyen que Newsom ne le sache pas. « Les masques ne seront pas imposés. Sachez que votre enfant est plus que bienvenu pour porter un masque pendant le camp » Bien pour eux! Je sais maintenant pourquoi Newsom a choisi ce camp. 9/ pic.twitter.com/63aUZVw2PW – Rouvrir les écoles californiennes (@ReopenCASchools) le 27 juillet 2021

Et, un parent dont l’enfant fréquente actuellement le camp – en d’autres termes, dont l’enfant a participé au camp avec Hunter Newsom lundi – a transmis un e-mail de « rappel » qu’il a reçu dimanche matin 25 juillet, avec des mises à jour avant le camp, à RedState. L’e-mail fait référence à un autre e-mail envoyé la semaine précédente, qui contenait apparemment les mêmes informations. La même mise à jour de masque que les parents de la semaine 5 ont reçue est dans l’e-mail.

Les Newsoms ont été informés directement que “les masques ne seront pas appliqués” mais que leur fils était le bienvenu pour en porter un – pourtant la photo montrait un garçon heureux, souriant et sans masque, donc ils n’étaient pas assez inquiets pour sa santé pour le faire porter un masque. Ou est-ce qu’ils savent que leur fils n’a vraiment pas besoin de porter de masque ? Quoi qu’il en soit, il est cruel pour Newsom de s’attendre à ce que tous les autres enfants de l’État souffrent alors que ses enfants sont autorisés à ignorer les règles.

Les parents du camp qui ont parlé à RedState à ce sujet craignent que Buzzardball ne subisse un coup financier à cause de cela, que le masque Karens organise une campagne pour annuler le programme (qui en est à sa 25e année). Espérons que ce ne sera pas le cas, mais nous apporterons certainement des mises à jour sur ce front à nos lecteurs.

MISE À JOUR 20:15 HAE, 27/07/21: Le porte-parole de Newsom dit à l’AP que la famille a simplement « raté » l’e-mail.