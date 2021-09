Un ébéniste à la retraite devient viral avec ses meubles de dessins animés cassés et parfaitement fonctionnels | La vie

in

Ils ressemblent à quelque chose d’un film de Tim Burton ou Pixar, mais ce sont de vrais meubles… et fonctionnels. Tu peux y mettre des choses si tu veux.

Il n’est jamais trop tard pour profiter un peu de notoriété et de reconnaissance pour votre travail, même après votre retraite.

Henk Verhoeff est un ébéniste à la retraite qui travaille le bois à Auckland (Nouvelle-Zélande) depuis 53 ans. Désormais, il ne crée que des meubles pour le plaisir, et c’est pourquoi il peut laisser libre cours à son imagination, qu’il qualifie lui-même de « tordue ».

Henk est venu avec la création meuble cassé et rare, mais parfaitement fonctionnel. Les tiroirs s’ouvrent et se ferment, et vous pouvez ranger des choses.

Henk fait partie de ces cas de personnes qui ont consacré leur vie entière à un métier, et quand ils prennent leur retraite, ils ne peuvent pas quitter. Mais maintenant, il travaille pour le plaisir, c’est pourquoi il ne respecte aucune règle commerciale.

Cet ébéniste à la retraite concevez d’abord vos meubles cassés et rares sur papier, pour s’assurer que le bois peut se conformer à cette forme. Utilisation pin, et parfois rimou, qui ne pousse qu’en Nouvelle-Zélande.

Il reconnaît qu’il a dû plus d’une fois jeter les meubles au milieu du projet, parce que c’était trop compliqué.

Mais il en a déjà fini au moins 6 ou 7, ce qui s’accumule pour le moment dans différentes pièces de sa maison. Chaque travail prend entre 80 et 100 heures.

La touche finale, que vous avez récemment commencé à utiliser, est une lumière LED jaune pour éclairer les fissures et les cassures dans les meubles, comme on le voit sur la photo d’ouverture de l’actualité.

Henk assure que a reçu de nombreuses demandes pour vendre ses meubles, mais avoue qu’il n’a aucun intérêt à s’en séparer. Bien qu’ils ne rentrent presque plus chez lui, et quand il ne pourra plus rentrer, il les vendra sur eBay.

Il n’avait même pas l’intention de les montrer aux gens. C’est sa fille qui a créé une page Facebook pour montrer au monde ses créations.

Si le bon vieux Henk Verhoeff a l’intention de les vendre, il vaut mieux le faire vite, car quelque chose nous dit que tes meubles cassés et bizarres il ne tardera pas à être copié et vendu dans les boutiques en ligne…