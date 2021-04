Actualités Bitcoin

Un échange cryptographique turc sous enquête après un arrêt brutal, les fonds des utilisateurs sont “ irrécupérables ”

Avec environ 390 000 utilisateurs actifs concernés, le conseiller économique principal du président appelle le gouvernement turc à prendre des mesures et à «appliquer une réglementation».

Une enquête a été ouverte sur un échange de crypto-monnaie turc Thodex après que la plate-forme soit devenue inaccessible mercredi. L’échange a brusquement interrompu les échanges, invoquant des transactions de partenariat non spécifiées.

Le parquet d’Istanbul a fait appel au personnel pour ses témoignages sur la plate-forme, après que des utilisateurs qui ne peuvent pas accéder à leurs actifs numériques se sont plaints aux autorités, a rapporté l’agence Anadolu, gérée par l’État.

Le site Web de l’échange est inaccessible, affichant un message «404 Not Found».

En activité depuis 2017, Thodex se présente comme le premier échange crypto sous licence de Turquie et compte 14,8k abonnés sur Twitter.

Dans une déclaration non datée sur le site Web, la bourse a déclaré qu’elle avait décidé d’autoriser les investissements extérieurs pour mieux servir ses clients, ajoutant que les services resteraient fermés pendant cinq jours ouvrables pendant que le transfert serait terminé, mais les utilisateurs ne doivent pas s’inquiéter pour leurs investissements.

Incapables de retirer leurs fonds, les utilisateurs de la bourse ont désormais déposé une plainte pour fraude.

«Nous avons déposé une plainte légale mercredi», a déclaré à Bloomberg Oguz Evren Kilic, qui représente un nombre indéterminé d’utilisateurs de Thodex. Selon lui, des centaines de millions de dollars d’actifs d’environ 390 000 utilisateurs actifs sont «irrécupérables».

Le fondateur et PDG de l’échange Faruk Fatih Ozer aurait fui le pays mercredi. L’agence de presse Demiroren a déclaré qu’Ozer s’était rendu en Albanie, sur la base d’une photo qui, selon elle, était celle d’Ozer à l’aéroport.

Le gouvernement turc devrait agir «dès que possible», a déclaré jeudi à Bloomberg Cemil Ertem, conseiller économique principal du président Recep Tayyip Erdogan.

«Des schémas pyramidaux sont en cours de mise en place dans ce domaine. La Turquie mènera sans aucun doute une réglementation en phase avec son économie mais aussi en suivant les évolutions mondiales. »

Il y a environ une semaine, la banque centrale turque a interdit l’utilisation des cryptos comme mode de paiement à partir du 30 avril, invoquant d’éventuels dommages et risques de transaction «irréparables».

Au milieu de cela, la recherche de bitcoin, crypto, altcoins, DeFi et NFT sur Google dans le pays a atteint des sommets sans précédent alors que les Turcs recherchent des investissements pour se protéger contre la dépréciation de la monnaie fiduciaire et la forte inflation.

