Un échange de Ben Simmons à trois équipes se prépare-t-il entre Lakers et 76ers?

Les échanges à trois équipes impliquant des joueurs de renom sont notoirement difficiles à réaliser en NBA. Cela dit, lorsque les équipes réussissent, elles ont le potentiel de modifier complètement le paysage de la ligue.

Les Lakers de Los Angeles, les Kings de Sacramento et les 76ers de Philadelphie ont tous des préoccupations concernant leurs équipes qui doivent être résolues. Ces problèmes vont des crises problématiques aux acteurs malheureux en passant par les stars qui sont en guerre avec la franchise.

Heureusement, une solution potentielle existe.

Un gagnant-gagnant-gagnant si vous voulez.

Comme l’a noté récemment l’analyste de la NBA Zane Harris, un accord à trois équipes entre LA, Sacramento et Philly pourrait rapporter des dividendes à toutes les parties impliquées.

« Ce paquet commercial enverrait Russell Westbrook, Davion Mitchell, un choix de premier tour des Lakers 2026, un choix de premier tour des Kings 2023 et un choix de premier tour des Kings 2025 à Philadelphie », a-t-il écrit. « Sacramento recevrait Ben Simmons et Danny Green. Les Lakers recevraient Harrison Barnes et Buddy Hield.

Tout de suite, les avantages ici sont clairs pour tout le monde.

Les Lakers repartiraient en corrigeant non pas un, mais deux torts différents de cet été. L’un étant de commencer par Westbrook (qui a été un désastre sur et en dehors du terrain), et l’autre de l’avoir à la place de Hield. De plus, un groupe qui se classe dans la moitié inférieure de la ligue au tir à trois points ajouterait soudainement deux tireurs au peloton.

Pendant ce temps, à Simmons, les Kings obtiendraient enfin une superstar légitime qu’ils n’auraient autrement aucune chance d’attirer via une agence libre. Et bien que Sacramento ne soit probablement pas le premier choix de Simmons, c’est en Californie – où il voudrait être. De toute évidence, il a une destination commerciale préférée, mais étant donné sa situation financière actuelle, les mendiants ne peuvent pas choisir.

La situation financière de Brittany Renner est allée de mal en pis. https://t.co/IOBsaziWlo – Jeu 7 (@game7__) 2 décembre 2021

Enfin, à Westbrook, les Sixers ont un gars qui n’a pas peur de tirer le ballon et de conduire jusqu’à la jante, ce qui est une amélioration par rapport à Simmons pour des raisons évidentes. Oui, son tournage et son salaire laissent à désirer, mais c’est quand même mieux que ce que Philly a actuellement (rien). De plus, comme les Kings sont assurés d’être horribles à perpétuité, le projet de capital dans le sens des Sixers sera inévitablement très précieux. Le commentaire direct de Joel Embiid sur le retour éventuel de Simmons chez les 76ers n’est guère encourageant. Une rupture nette serait préférable pour tout le monde en ce moment.

Il est rare qu’un commerce de cette ampleur, avec autant de pièces en mouvement, soit gagnant-gagnant-gagnant. Mais c’est précisément ce qu’est cet accord.

En rapport: Aaron Rodgers appelle les emballeurs pour leur dernier comportement louche (vidéo)