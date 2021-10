CoinSwitch Kuber s’est associé à Star en tant que sponsor pour la phase 2 de l’IPL 2021.

IPL (Indian Premier League) est la ligue de cricket n ° 1 dans le monde et l’une des ligues les plus populaires dans le sport avec les statistiques d’audience les plus élevées. La BCCI affirme que l’IPL 2021 continue d’enregistrer une croissance significative du nombre de téléspectateurs. 380 millions de téléspectateurs (jusqu’au match 35), 12 millions de plus qu’en 2020 au même stade.