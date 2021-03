Un échec de l’examen: la fraude DHFL montre les limites d’Aadhaar dans le colmatage des fuites

Le manque de sensibilisation parmi les bénéficiaires et la coopération active de ceux qui se qualifient pour les régimes pour frauder le gouvernement est quelque chose qui fera trébucher le système d’authentification Aadhaar.

L’affaire de la CBI contre le DHFL, les promoteurs des frères Wadhawan et des fonctionnaires inconnus pour avoir créé près de 2,6 lakh de faux comptes de prêt immobilier pour accéder aux avantages de Pradhan Mantri Aawas Yojana (PMAY) révèle les lacunes de l’examen des programmes gouvernementaux. Le siphonnage des fonds publics dans le cas présent est stupéfiant – le montant total du prêt dépassait 14 000 crore de Rs, dont plus de 11 700 crore de Rs ont été acheminés vers plusieurs entreprises fictives connues sous le nom de Bandra Book Firms. Qu’un rapport d’audit médico-légal, selon plusieurs rapports, ait révélé la fraude en dit long sur les lacunes même d’un système de vérification basé sur Aadhaar – PMAY, un programme de prêt au logement pour les couches économiquement plus faibles de la population en vertu duquel le montant de la subvention est réclamé par les institutions de financement, exige la soumission des coordonnées Aadhaar du bénéficiaire.

L’échec de l’examen reflète ce qui a été révélé dans une série d’enquête de The Indian Express sur la fuite à Jharkhand, dans le cadre du programme de bourses d’études financé par le centre pour les étudiants des minorités. Dans le cadre du programme, ces étudiants s’inscrivent en ligne avec les coordonnées bancaires et les détails Aadhaar, entre autres exigences en matière de documentation, pour recevoir le montant de la bourse annuelle selon la catégorie pertinente (par classe et pensionnaire / étudiant à la journée); ils doivent avoir obtenu plus de 50% aux examens scolaires et leur revenu familial ne doit pas dépasser Rs 1 lakh par an. Le montant de la bourse est directement transféré une fois l’admissibilité confirmée, la demande acceptée et l’inscription terminée. Cependant, à Jharkhand, un lien entre le personnel des banques, les intermédiaires, le gouvernement et les autorités scolaires a escroqué le gouvernement de sommes importantes. Grâce à cela, non seulement de nombreux bénéficiaires n’ont reçu qu’une fraction de l’argent déboursé en leur nom, mais aussi de nombreuses personnes inadmissibles – y compris des personnes dans la vingtaine, la trentaine et même une personne dans la quarantaine – ont reçu la bourse. Des bourses aux pensionnaires d’une école qui n’a pas de pensionnat, en passant par les femmes bénéficiaires d’une école qui ne compte que des garçons, l’arnaque impliquait des éléments qui ont révélé les lacunes du dernier kilomètre du système d’authentification basé sur Aadhaar, tout comme l’arnaque DHFL.

Le manque de sensibilisation parmi les bénéficiaires et la coopération active de ceux qui se qualifient pour les régimes pour frauder le gouvernement est quelque chose qui fera trébucher le système d’authentification Aadhaar. Un revenu de base pour les pauvres au lieu des nombreuses subventions et subventions, peut-on dire, peut aider à éviter une telle fraude, mais s’il y a des intermédiaires, il y a toujours une probabilité de recherche de rente. À titre de perspective, si la certification des revenus doit être effectuée par le gouvernement / l’administration locale, il y aura toujours la possibilité que les bénéficiaires devront payer pour accéder à la prestation.

Dans ce contexte, fixer une somme raisonnable dans le cadre de l’allocation du régime pour l’audit indépendant, en particulier l’audit social de type MGNREGA, pourrait peut-être créer un système d’examen qui pourrait réussir – ce n’est peut-être pas une vérification infaillible, mais cela peut aider à réduire considérablement le détournement. des fonds par vérification du bénéficiaire, authentification du bénéficiaire de la prestation due, etc.

