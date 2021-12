Un écolier britannique s’est noyé pendant des vacances en France alors qu’un sauveteur « essayait de retrouver ses lunettes » | Monde | Nouvelles

Jake Taylor, 11 ans, a glissé sous l’eau dans un lagon très fréquenté du camping La Croix Du Vieux Pont, dans le nord de la France, en août 2019. Il est décédé plus tard dans un hôpital parisien. Les parents du garçon, désespérés de réponses, veulent que la piscine « fasse l’objet d’une enquête appropriée ».

Rebecca Wilson, une ambulancière qui était en vacances au camping lors de l’événement tragique, a vu des gens donner la RCR à Jake et lui a offert de l’aide.

Elle a déclaré à HullLive : « Quand je suis arrivée, il n’y avait aucun sauveteur.

« J’ai commencé des compressions thoraciques. Je savais qu’il avait besoin d’un traitement supplémentaire, mais aucun équipement médical n’était disponible à ce stade.

« Après 30 minutes, un anesthésiste s’est présenté et je lui ai fait part de mes inquiétudes. Ensuite, la police et les médecins sont arrivés et j’ai été emmené. »

L’enquête a appris de Mme Wilson que le sauveteur du camping semblait « plus soucieux » de retrouver ses lunettes que de sauver la vie du garçon.

Elle a déclaré: « C’était un groupe d’adolescents qui a réussi à faire sortir Jake.

« J’ai parlé à sa mère qui a dit que Jake avait disparu depuis cinq minutes et avait supplié le maître nageur de chercher Jake mais semblait réticent à le faire.

« Elle a dit qu’il était plus soucieux d’essayer de trouver ses lunettes. »

Le coroner principal, le professeur Paul Marks, a déclaré: « L’explication du sauveteur était qu’il avait besoin de ses lunettes pour pouvoir voir sous l’eau, mais qu’il pensait également qu’il était difficile de rechercher Jake car il y avait tellement de clients dans l’eau. »

Une enquête pénale sur la mort de Jake, menée par la gendarmerie française, a conclu qu’aucune procédure pénale ne serait engagée contre l’une des parties impliquées dans l’accident, qui s’est produit vers 18 heures le 22 août.

Les dossiers médicaux ont montré que le garçon n’avait aucun problème de santé sous-jacent, et un pathologiste a découvert que sa mort était due à une noyade.

Mme et M. Taylor, les parents du garçon, ont précédemment autorisé leurs avocats à demander plus de réponses.

Mme Taylor a déclaré: « En fin de compte, personne ne sera inculpé, mais notre avocat peut en faire plus pour que la piscine soit correctement étudiée. »

L’avocat Paul McClorry, de Hudgell Solicitors, a déclaré l’année dernière: « De nombreux vacanciers qui ont visité le site ont fait part de leurs inquiétudes concernant la profondeur du lagon dans certaines zones, à la fois des personnes qui étaient là en même temps que la famille de Jake et des personnes qui avaient visité précédemment.

« Ils étaient d’avis que certaines parties du lagon étaient plus profondes que les 1,8 m annoncés.

« C’est, bien sûr, un domaine qui, selon nous, a besoin de plus de clarté. »

Mme et M. Taylor ont écrit dans un communiqué: « Par où commencer par écrire une référence de personnage pour le fils le plus attentionné et le plus aimant.

« Il avait un cœur en or et se souciait de tout le monde.

« Si vous vous sentiez déprimé, il vous ferait sourire et vous ferait les câlins les plus affectueux.

« Il ne ferait rien s’il pensait qu’il pourrait être blessé.

« Il avait beaucoup d’amis à l’école et les professeurs l’aimaient.

« C’était un jeune homme si généreux. »