Un écolier de 11 ans décède dans une rivière alors que le nombre de morts de la vague de chaleur atteint au moins 27 ⋆ 10z

La police écossaise a confirmé le dernier décès dans l’eau enregistré ces dernières semaines (Photo: Google Maps)

Un garçon de 11 ans est décédé dans une rivière en Écosse, la dernière noyade confirmée cet été.

L’écolier a été retiré de l’eau à Alexander Hamilton Memorial Park à Stonehouse, South Lanarkshire, samedi après-midi.

La police écossaise et les ambulanciers se sont précipités sur les lieux, mais rien n’a pu être fait pour le sauver.

Une identification formelle aura lieu prochainement mais des agents spécialisés ont déjà informé sa famille.

La tragédie est au moins la 27e du genre à être enregistrée depuis que les températures ont grimpé en flèche en Grande-Bretagne et que les amis et les familles ont commencé à se diriger vers les plages et les parcs pour se rafraîchir.

Vendredi, HM Coastguard a confirmé qu’il y avait eu neuf décès en 10 jours sur les plages du Royaume-Uni pendant la canicule.

Un porte-parole des services d’urgence a qualifié chaque incident de “tragédie à grande échelle pour les familles et les amis de ceux qui sont décédés” et a déclaré que d’autres nageurs qui ont eu des difficultés se sont retrouvés avec des “blessures qui ont changé leur vie”.

La famille d’un écolier de 11 ans qui s’est noyé dans cette rivière a été informée (Photo : Google Maps)



Les secouristes exhortent les gens à rester en sécurité sur les plages et autour des lacs et des rivières cet été (Photo: North News)

La Royal Life Saving Society UK (RLSS UK) a confirmé avoir enregistré 17 décès entre le 17 et le 20 juillet, le pic de la vague de chaleur.

Trois décès ont été confirmés hier, dont un homme de 19 ans décédé à l’hôpital après avoir rencontré des difficultés au large de la jetée de St Annes dans le Lancashire, et un garçon de 16 ans qui s’est noyé dans le Loch Lomond.

La police de Cumberland a également confirmé que le corps d’un homme soupçonné de s’être noyé dans le Lake District il y a plus d’une semaine avait été retrouvé hier.

Vendredi, le champion du monde des poids lourds Tyson Fury a rendu hommage à Frank Varey, 16 ans, qui a disparu alors qu’il se trouvait dans la rivière Dee à Chester

Des recherches approfondies ont été effectuées après la disparition du jeune athlète dans l’eau (Photo: PA)

Fury a déclaré à propos du jeune boxeur: ‘RIP Frank. Était un futur champion du monde. Que Dieu soit avec ta famille.’

Aujourd’hui marque la toute première Journée mondiale de la prévention des noyades, une mission internationale de sensibilisation lancée par les Nations Unies.

La directrice des garde-côtes, Claire Hughes, a déclaré: «Nous ne pouvons pas insister suffisamment sur ce point – la mer n’a aucun respect pour que vous soyez local ou non et que vous soyez expérimenté ou non.

« Veuillez toujours vérifier les conditions météorologiques et les horaires des marées avant de sortir. »

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();