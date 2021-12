Un écologiste dit que l’extraction de Bitcoin avec de l’énergie volcanique est plus chère que l’utilisation de pétrole

Pour Éditeur quotidienBitcoin

L’écologiste Ricardo Navarro a expliqué pourquoi il s’inquiétait des projets d’exploitation minière de Bitcoin d’El Salvador avec l’énergie géothermique.

Parallèlement à l’acceptation du Bitcoin comme monnaie légale, le Salvador a également été un pays pionnier dans l’expérimentation de l’extraction de crypto-monnaies à l’aide de l’énergie volcanique. En fait, son idée est de créer Bitcoin City, la première ville au monde dont la construction et l’exploitation seront soutenues par l’émission d’obligations basées sur la monnaie numérique. La ville serait construite à proximité du volcan Conchagua, avec lequel l’approvisionnement de la ville et les activités d’extraction de crypto seront assurés.

Beaucoup ont applaudi son idée, cependant, le monde des écologistes a commencé à exprimer ses craintes au sujet de ces plans.

Ricardo Navarro, directeur du Salvadoran Center for Appropriate Technology, a expliqué au Telegraph les préoccupations liées à l’extraction de bitcoins avec l’énergie des volcans du pays. L’écologiste a souligné que l’approche du gouvernement du président Nayib Bukele devrait être orientée pour fournir une électricité stable aux six millions de citoyens du pays et que les coûts d’exploitation de l’énergie géothermique remplacent le pétrole. A ce propos, il a dit :

« La géothermie coûte toujours plus cher que le pétrole, sinon nous en consommerions déjà plus. Ce qui finira par arriver, c’est que nous n’achèterons que plus de pétrole. »

Manque d’eau

Navarro, lauréat du Goldman Environmental Award, a noté que l’utilisation de l’énergie géothermique nécessite de la vapeur comme partie intégrante de sa fonctionnalité. La vapeur est obtenue à partir des eaux souterraines ou de l’eau contenue sous les roches et doit être facilement disponible pour que le gouvernement puisse exploiter le potentiel de l’énergie géothermique. Navarro a déclaré au Telegraph que « nous avons déjà des problèmes avec le manque d’eau au Salvador ».

Il n’est pas le seul à le remarquer. Les problèmes du pays avec l’utilisation de l’énergie géothermique ont été amplifiés par la directrice de l’International Geothermal Association, Marit Brommer. Il a souligné la nature irréaliste des prétentions du président Bukele de construire une ville Bitcoin avec la puissance des volcans.

« Le Salvador est connu pour son potentiel géothermique. Mais si vous promettez quelque chose dans les six prochains mois, ce ne serait pas faisable », a déclaré Brommer. « Il faudra probablement au moins deux ou trois ans, et probablement plus, avant de pouvoir produire de l’électricité. »

Les volcans du Salvador

Zycrypto explique qu’El Salvador abrite 23 volcans actifs et qu’au moins six sont surveillés pour les activités sismiques. L’énergie géothermique de ces volcans il représente 25 % de la production d’électricité du pays.

Le 1er octobre, moins d’un mois après l’adoption de Bitcoin comme monnaie légale, le président Bukele a annoncé que le pays avait extrait son premier bitcoin en utilisant l’énergie géothermique à zéro émission. Cela a suscité des réactions positives de la communauté Bitcoin, en particulier compte tenu des problèmes du réseau avec les écologistes concernant les niveaux de consommation d’énergie.

À cette époque, selon diverses sources, ce nouveau flux d’énergie devrait servir à rendre Bitcoin plus vert avec plus de plans sur ce front pour tirer parti des ressources gaspillées par la combustion de gaz, qui sont très dommageables pour l’environnement. Étant donné que Bitcoin peut être extrait n’importe où avec une connexion Internet, Asics peut être installé en utilisant du gaz qui brûlerait autrement.

Cependant, maintenant, l’expert salvadorien Navarro démantèle cette théorie.

