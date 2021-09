Un économiste accuse le Brexit de l’effondrement du commerce anglo-allemand – “Se tirer dans le pied” | Politique | Nouvelles

Le Royaume-Uni ne sera plus dans le top 10 des destinations du commerce allemand, selon les statistiques consultées par .. Au cours des six premiers mois de 2021, les importations allemandes de marchandises en provenance de Grande-Bretagne ont chuté de près de 11% en glissement annuel.

En revanche, le nombre de marchandises exportées d’Allemagne vers le Royaume-Uni a augmenté de 2,6 %.

Cependant, cela n’a pas pu compenser la baisse globale du commerce bilatéral entre les deux pays.

Dans l’ensemble, le commerce anglo-allemand a diminué de 2,3%, faisant passer le Royaume-Uni du neuvième au onzième partenaire commercial de l’Allemagne.

Michael Schmidt, président des chambres de commerce britanniques en Allemagne, a suggéré que le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne peut aider à expliquer le changement dans les relations commerciales.

Il a déclaré à .: “De plus en plus de petites et moyennes entreprises cessent de commercer (en Grande-Bretagne) à cause de ces obstacles (liés au Brexit)”.

“De nombreuses entreprises ont anticipé les problèmes… elles ont donc décidé de faire avancer les importations en augmentant les stocks”, a-t-il ajouté.

Le président des chambres de commerce britanniques a déclaré plus tard : « Pour de nombreuses petites entreprises britanniques, le Brexit signifiait la perte de l’accès à leur marché d’exportation le plus important…

“C’est comme se tirer une balle dans le pied.

En fait, la Grande-Bretagne n’a été nommée au poste que par Singapour et l’Australie, qui ne sont ni l’un ni l’autre membre du bloc basé à Bruxelles.

Le Royaume-Uni a également devancé à la fois l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique.

Kariem Abdellatif de Mercator a déclaré : « Singapour, l’Australie et le Royaume-Uni sont tous des centres financiers mondiaux avec une longue histoire de gestion du commerce international, et cela se traduit par la facilité avec laquelle les multinationales peuvent gérer des entités dans ces endroits. »