Un Écossais partage une vidéo de lui-même se levant au premier rendez-vous en deux ans ⋆ .

Le grand jour de Craig n’a pas si bien fonctionné (Photo: craig.moffat)

Internet s’est rallié à un homme qui a voyagé pendant trois heures jusqu’à son premier rendez-vous en deux ans, mais qui a fini par manger seul après avoir été debout.

Craig Moffat, 21 ans, est parti pour Aberdeen depuis son domicile d’Édimbourg plein d’impatience, mais a eu le cœur brisé plus tôt cette semaine.

Il a fait le trajet de 90 milles entre les deux villes écossaises en train, s’offrant un billet de première classe.

Dans une vidéo TikTok relatant l’expérience, Craig a déclaré qu’il était célibataire depuis deux ans mais qu’il allait “enfin” à un rendez-vous.

“J’ai hâte, je suis tellement excité”, a-t-il ajouté, publiant une vidéo de la campagne qui défile depuis la fenêtre du train.

Vêtu d’un gilet et d’une cravate, il a ensuite posté un clip de lui-même arrivant dans un restaurant chic avec 20 minutes d’avance en attendant nerveusement son rendez-vous.

Il s’est ensuite montré déçu par la légende “Cela fait 35 minutes et elle ne s’est toujours pas présentée”.

La vidéo se poursuit avec des extraits du repas et du dessert en solo de Craig, suivis d’une série de prises de vue juste pour lui.

Il revient ensuite au quai de la gare avec la légende “Je suppose que je vais juste rentrer chez moi… j’avais vraiment hâte d’être ce soir.”

Il a posté le TikTok avec la légende: “Peut-être qu’il n’est pas encore temps d’y retourner…” et les hashtags “le cœur brisé” et “toutes les femmes sont pareilles”.

Mais d’autres utilisateurs de TikTok ont ​​refusé de le laisser se décourager en publiant des messages sincères pour essayer de lui remonter le moral.

C’est parfois difficile d’être célibataire (Photo : craig.moffat)



Beaucoup plus de poissons dans la mer… (Photo : craig.moffat)



Internet a essayé de remonter le moral de Craig (Photo: craig.moffat)

La vidéo a accumulé plus de 4,6 millions de vues, 20 000 commentaires et a été aimée près de 700 000 fois vendredi soir.

Une personne a dit : “Elle ne mérite pas ton pote, tu trouveras celui-là.”

Un autre a commenté : « Mec, je sais que tu étais excité mais tu as esquivé quelqu’un qui te rendrait vraiment malheureux à la fin. Tu mérites mieux.’

