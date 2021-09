Un écosystème d’échange Internet solide est une pièce manquante dans l’adoption rapide d’Edu-Tech en Inde : Raunak Maheshwari

«Bien que les plates-formes EdTech comme Byju, UpGrad et UnAcademy soient opérationnelles depuis plusieurs années, les gens ont réalisé en 2020 qu’elles pouvaient agir comme une avenue permettant aux enfants / apprenants avancés d’accéder facilement à une éducation de qualité qui les aidera dans la carrière de leur choix. ‘

2020 et 2021 ont vu l’augmentation des solutions et des options d’alternance travail-études à domicile qui ont considérablement augmenté la demande de haut débit filaire en raison de l’augmentation de la consommation de données et du besoin d’un Internet haut débit constant. Infrastructure d’échange Internet qui jouera un rôle essentiel dans la refonte du système d’interconnexion de l’Inde. Pour en savoir plus, Financial Express Online a amené Raunak Maheshwari, directeur d’Extreme Labs, à discuter de tout sur Internet et des tendances à venir en matière de technologie éducative. Extraits :

Beaucoup de choses ont changé depuis le confinement, selon vous, quelle est la prochaine série de changements dans le secteur de l’éducation ?

La pandémie a conduit à la transformation numérique de nombreuses entreprises et secteurs alors que les opérations se déplaçaient rapidement et entièrement en ligne. Le trafic a augmenté de plusieurs fois et ce changement a conduit à une interface plus Internet qui a également contribué de manière significative à établir la base pour l’adoption et la mise en œuvre de la technologie électronique dans le pays.

2020 a été une année qui a aidé à mettre l’idée de la technologie électronique sur la carte. Les écoles, les universités et les établissements d’enseignement sont désormais tous en ligne, travaillant à la programmation/au lancement de plateformes d’apprentissage dédiées et conviviales par nature. La clé est d’atteindre les régions éloignées du pays et d’assurer la continuité. La fusion soudaine mais opportune de l’éducation et de la technologie a créé une opportunité pour les habitants des régions éloignées et rurales du pays d’avoir désormais accès à une éducation de qualité sans aucun revers infrastructurel, se rapprochant ainsi de la réduction de la fracture numérique. entre les zones urbaines et rurales et semi-rurales.

Bien que les plateformes EdTech comme Byju’s, UpGrad et UnAcademy soient opérationnelles depuis plusieurs années, les gens ont réalisé en 2020 qu’elles pouvaient agir comme un moyen permettant aux enfants / apprenants avancés d’accéder facilement à une éducation de qualité qui les aidera dans la carrière de leur choix. Je crois que EdTech offre une solution qui agit également comme une opportunité pour les étudiants à travers le pays.

Raunak Maheshwari, directeur, Extreme Labs, Inde

Pourquoi et comment pensez-vous que l’idée de la technologie électronique aidera les écoles de niveau ii/niveau iii et les régions rurales du pays ?

Résidant du centre éducatif populaire du pays, Kota, je suis convaincu que l’éducation et la technologie de câblage peuvent considérablement améliorer la façon dont nous enseignons aux étudiants et ce que les étudiants retiennent. C’est un fait universel que les courtes vidéos sont maintenant l’outil qui attire facilement l’attention de quelqu’un, alors pourquoi ne pas essayer de mettre en œuvre la même chose dans les établissements d’enseignement.

Un autre aspect préoccupant que l’ed-tech résout est que de nombreuses villes de niveau iii et iv n’ont pas accès à un enseignement de qualité en raison du manque d’enseignants passionnés, ce qui entraîne un manque de concepts fondamentaux solides chez les enfants. Pour des moments comme ceux-ci, l’ed-tech en tant que secteur offre une opportunité de combler ces lacunes sans cesse croissantes. En plus de fournir une plate-forme pour offrir une formation dispensée par des enseignants qualifiés, de nombreuses start-ups travaillent également 24 heures sur 24 pour créer des bibliothèques éducatives en ligne dans les langues vernaculaires afin d’amplifier davantage le mouvement de l’ed-tech.

Étant donné que la vitesse constante et les options abordables d’Internet ne sont pas disponibles dans tout le pays, quelles sont les mesures à prendre pour réformer cet aspect ?

Nous avançons lentement vers un pays plus numérisé, mais c’est un rêve lointain en raison de l’indisponibilité d’un Internet plus rapide et plus abordable dans tout le pays. De nombreuses entreprises et établissements d’enseignement peuvent continuer à fonctionner via Internet si une configuration plus structurée est disponible dans tout le comté.

Bien que le gouvernement travaille activement à la réalisation des objectifs de numérisation, le haut débit en fibre optique joue un rôle majeur dans la réalisation de ces objectifs. La fibre est aussi abordable que les configurations haut débit conventionnelles, mais elle est beaucoup plus facile et plus rapide à déployer et à entretenir. Les FAI s’appuient également sur l’expertise des câblo-opérateurs locaux qui disposent déjà d’une infrastructure filaire, contribuant ainsi à l’initiative Digital India.

Outre la mise en place du haut débit en fibre, l’introduction et l’adoption rapide des points d’échange Internet joueront également un rôle central dans la réforme de la façon dont l’Inde s’interconnecte. Chez Extreme IX, le premier point d’échange Internet en Inde, nous essayons de créer un héritage et de contribuer à la démocratisation du contenu. Internet Exchange est essentiellement une infrastructure qui assure une interconnectivité et un échange de données transparents entre divers réseaux, à savoir les fournisseurs de services Internet et les réseaux de diffusion de contenu comme Amazon, Cloudfare, entre autres.

Comment l’adoption d’Internet eXchange Point contribue-t-elle directement à l’adoption rapide de la technologie électronique ?

L’adoption de la technologie électronique a été plus progressive dans le pays. Le verrouillage en cours a créé un besoin de passer agressivement aux solutions de technologie électronique. Bien que les villes métropolitaines aient été conscientes de l’idée de la technologie électronique, ce n’est qu’en 2020 que les villes non métropolitaines ont également commencé à y participer.

Les villes métropolitaines ont facilement pu s’adapter à la révolution des technologies électroniques grâce à la disponibilité d’un accès Internet haut débit plus rapide, mais les villes non métropolitaines n’ont pas pu suivre le rythme. Le manque de connexions Internet stables et le montant considérable des investissements ont créé des blocages sur la voie de l’adoption rapide du haut débit dans les villes de niveau II et de niveau III. Il n’y a pratiquement pas de haut débit filaire disponible dans les zones rurales. Pour relever ce défi, les fournisseurs d’accès Internet doivent considérer et opter pour l’échange Internet en tant que permanent. Internet eXchange comme celui d’Extreme IX peut aider à introduire des solutions haut débit moins chères et à étendre les expériences d’apprentissage sans tampon, ce qui peut aider à préparer un avenir comparativement meilleur pour Edutech en Inde. Ces points d’échange Internet aident également à étendre des solutions Internet stables et abordables dans les villes de niveau 2 et de niveau 3 du pays.

Pour expliquer la science sous-jacente, les points d’échange Internet offrent une possibilité d’échange direct de données entre les fournisseurs de contenu et les fournisseurs de services Internet, ce qui se traduira par des coûts en amont inférieurs permettant aux FAI d’offrir des forfaits haut débit très abordables. De plus, avec le contenu localisé, les utilisateurs n’auraient pas à attendre que le contenu soit chargé ou mis en mémoire tampon pendant une session d’apprentissage. En outre, cela inciterait également davantage d’utilisateurs à s’inscrire sur des plateformes d’éducation numérique avec une expérience utilisateur riche et plus légère pour les poches. De plus, lorsque les plates-formes EdTech collaborent avec les IX, le coût de distribution du contenu est considérablement réduit, offrant ainsi des plans plus abordables qui permettront à plus d’étudiants de s’abonner.

Pendant le verrouillage, de nombreuses villes de niveau 2 et 3 ont été confrontées à des défis liés à Internet qui ont eu un impact sur l’éducation d’un enfant. Comment pensez-vous que l’introduction de lecteurs IXP comme Extreme IX peut aider à résoudre ce problème ?

L’interaction physique dans les écoles et les collèges est un rêve lointain pour les prochains mois, peut-être des années aussi, donc la seule chose qui peut assurer une formation continue, en particulier pour les enfants, est d’apprendre via Internet. Bien que confronté au début à de nombreux défis liés à la logistique, l’apprentissage en ligne est en train de devenir une solution incontournable pour les enfants et les adultes. Si le pays en tant que collectif souhaite assurer l’accès à un enseignement de qualité, il est nécessaire de vulgariser le récit Edutech de l’Inde, ce qui nécessite de mettre l’accent sur la mise en place des infrastructures.

Internet abordable et rapide est toujours un luxe dans la plupart des régions du pays, mais c’est là que le point d’échange Internet jouera un rôle menant à une adoption plus rapide de l’Ed-tech à travers le pays. Dans les villes de niveau 2 et de niveau 3, le secteur du haut débit est principalement inorganisé ou inexistant, ce qui entraîne soit des vitesses de connexion plus lentes à un coût plus élevé, soit aucun accès du tout. En raison des prix plus élevés, de nombreux utilisateurs ne sont pas en mesure d’accéder à Internet haut débit, réduisant ainsi les chances pour les enfants des poches isolées de profiter de la technologie électronique.

Non seulement limité à l’ed-tech, pensez-vous que les points d’échange Internet aideront également les écoles et le secteur de l’éducation en général ?

L’éducation en ligne est la nouvelle norme et même après que les étudiants aient repris leurs études hors ligne et soient retournés dans les établissements, les gens auront toujours envie de continuer à rechercher des connaissances sur les plates-formes EdTech populaires, tandis qu’Internet jouera également un rôle important dans les sessions académiques.

Nous constatons déjà que les grandes universités et collèges offrent un accès gratuit à Internet haute vitesse à leurs étudiants à des fins de recherche et de travail. Avec de plus en plus de contenu localisé, il n’est pas nécessaire que les écoles ou les FAI de la même ville se connectent via un fournisseur Internet tiers. Ils peuvent simplement s’interconnecter à un point d’agrégation commun (IXP) et échanger directement du trafic. Les OTT peuvent également amener leur infra vers de tels points d’agrégation et alors seulement environ 20 à 30% du trafic seront requis des acteurs des télécommunications ou d’autres grands réseaux. Ici, les IXP aideront énormément le secteur de l’éducation en général à s’adapter à la nouvelle normalité et rendront abordable l’apprentissage basé sur les technologies électroniques, contribuant ainsi à combler la fracture numérique et la fracture dans un enseignement de qualité.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.