Un écrivain conservateur confirme “l’illusion de Trump” de la réintégration 10z viral

Lorsque la journaliste du New York Times, Maggie Haberman, a déclaré que Donald Trump avait dit à « plusieurs personnes » qu’il serait réintégré à la présidence en août, elle a été vivement moquée et critiquée. Aujourd’hui, un écrivain conservateur confirme que ses sources disent la même chose.

[Photo by Joe Raedle/Getty Images]

Dans un article pour la National Review, Charles CW Cooke déclare : « Maggie Haberman a raison. Grâce à ses propres sources, il dit qu’il peut confirmer que Trump croit vraiment qu’il sera réintégré, avec deux anciens sénateurs républicains, dans quelques mois.

Cooke poursuit en répondant à la critique de droite, où beaucoup ont qualifié l’histoire de “fake news” et l’ont décrite comme un exemple d’attaque contre Trump, suggérant que ce rejet instinctif du rapport est nocif, et que comme tout le monde , Trump est “sujet à la gravité, ouvert à la réfutation et susceptible d’être moqué lorsqu’il devient si détaché du monde réel qu’il est difficile de savoir par où commencer pour tenter de l’expliquer”.

Cependant, alors même que les lecteurs de droite rejettent l’histoire comme une tentative de calomnier Trump, les gauchistes l’ont lu et ont accusé Haberman d’adorer à l’autel d’un ex-président qui se nourrit de l’attention.

Trump profiter des projecteurs pourrait être une critique légitime – Cooke, aussi, dit que Trump « s’efforce de recruter des journalistes, des politiciens et d’autres personnalités influentes pour promulguer cette croyance », et qu’il ne le fait pas seulement pour collecter des fonds ou pour troller. , mais parce qu’il y croit sincèrement.

Pourtant, même en dehors de ses fonctions, Donald Trump a une influence non négligeable dans son parti. Il est toujours invité à prendre la parole lors des conférences du GOP (et sa campagne semble soutenir ce que Cooke appelle le «monde fantastique» de Trump en le décrivant comme le «président Trump» et son discours comme présidentiel) et est toujours salué comme le chef du parti.

Si Trump a l’oreille des donateurs, des candidats et des élus républicains de haut niveau, alors ses affirmations ont du pouvoir et de la pertinence, et justifient l’inquiétude et la surveillance, même lorsqu’elles sont impossibles dans le cadre de la Constitution américaine – après tout, l’incitation à une attaque l’est aussi. au Congrès d’annuler une élection.